El AD Ceuta ya tiene nuevo refuerzo ofensivo. El argentino Ignacio Schor se incorpora al conjunto caballa como una apuesta diferente dentro del mercado de agentes libres, con la intención de aportar competitividad en la parcela ofensiva y de abrirse camino en el fútbol europeo. Mientras tanto, el club sigue sin conocer el nuevo horario del encuentro aplazado ante el Córdoba.

El atacante bonaerense, de 25 años, llega procedente de Platense, donde se proclamó campeón del Torneo Apertura. La pasada temporada disputó 37 partidos y anotó un gol. Aunque sus cifras no resultan especialmente llamativas, la dirección deportiva del Ceuta llevaba tiempo siguiendo su evolución y considera que encaja en el perfil buscado para reforzar la plantilla.

Tanto el director deportivo, Edu Villegas, como su equipo habían completado un seguimiento previo del futbolista antes de cerrar la operación. En el club existe satisfacción con su incorporación, ya que se trata de un jugador polivalente, capaz de actuar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque, tanto en banda como por zonas más centradas. Su versatilidad y capacidad de trabajo son aspectos que se valoran especialmente dentro del vestuario dirigido por José Juan Romero.

Schor aterriza en Ceuta en un momento clave de su carrera. Con 25 años, afronta la oportunidad de consolidarse en el fútbol europeo en un entorno que combina exigencia competitiva con menor presión mediática. El Ceuta, que atraviesa una etapa sólida en lo deportivo, aspira a alcanzar cuanto antes la barrera de los 50 puntos y, a partir de ahí, mirar hacia la zona alta de la clasificación en una liga muy igualada. En ese contexto, el argentino llega para sumar alternativas y elevar la competencia en ataque.

El fichaje responde también a una estrategia clara del club en el mercado: apostar por futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y ambición, en lugar de perfiles de mayor edad o trayectoria en el fútbol español. Aun así, la entidad mantiene una ficha libre y continúa atenta a posibles oportunidades en el mercado de agentes libres, aunque considera que la plantilla está equilibrada pese a la salida de delanteros más posicionales como Ortuño y Obeng.

En paralelo, el Ceuta sigue pendiente de la reprogramación del partido ante el Córdoba, aplazado el pasado fin de semana por la borrasca Marta. Ambos clubes disponen de plazo hasta el próximo jueves para proponer fechas alternativas, si bien el Ceuta ha señalado que, por el momento, no ha planteado ninguna opción y deja la decisión final en manos de la Liga.