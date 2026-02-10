La iniciativa Ceuta Open Future ha puesto en marcha su XII convocatoria con el objetivo de atraer y apoyar nuevos proyectos tecnológicos que quieran desarrollar o escalar su actividad desde la ciudad autónoma. El programa, impulsado por la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de Procesa y por Telefónica, pretende incorporar al menos cinco startups innovadoras a su proceso de incubación y aceleración.
Según informa El Faro de Ceuta, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 9 de febrero hasta el 16 de marzo de 2026, y las candidaturas podrán formalizarse a través de la web oficial del programa, donde también se encuentran las bases y requisitos de participación.
Los proyectos que resulten seleccionados pasarán a formar parte de El Ángulo, el Hub de Innovación de Ceuta, un espacio destinado a impulsar el crecimiento de empresas tecnológicas en distintas fases. Allí recibirán mentorización especializada, acompañamiento estratégico y acceso a oportunidades de financiación y visibilidad en el ecosistema emprendedor.
El proceso de selección se desarrollará entre marzo y abril. Tras una primera fase de preselección, los finalistas presentarán sus propuestas ante un comité de expertos, y el programa dará comienzo oficialmente el 7 de abril.
De forma paralela a esta convocatoria, Ceuta Open Future ha organizado una actividad dirigida al ecosistema emprendedor. El miércoles 11 de febrero está prevista una charla-coloquio con Antonio Gil Moyano, CEO de Softcom, centrada en emprendimiento, crecimiento empresarial y ciberseguridad, basada en su experiencia de más de tres décadas al frente de proyectos tecnológicos para grandes corporaciones.
Con esta nueva edición, la iniciativa busca seguir reforzando la innovación y el talento digital en la ciudad, consolidando a Ceuta como un entorno atractivo para el desarrollo de startups y proyectos tecnológicos. La información ha sido publicada por El Faro de Ceuta.