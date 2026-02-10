El Ceuta no ha dado por cerrada su plantilla pese al final del mercado invernal y mantiene un último hueco disponible para reforzarse de cara al tramo decisivo de la temporada. El club caballa continúa sondeando el mercado de futbolistas en paro con la intención de incorporar una pieza que complemente al equipo de José Juan Romero.

Durante el último mes, la entidad ceutí ha movido ficha con varias incorporaciones. Una de ellas fue la del delantero Marc Domènech, cedido por el Mallorca y con experiencia reciente en la Liga EA Sports, donde había disputado siete encuentros. También llegó el centrocampista Marino Illescas, procedente del Mirandés en LaLiga Hypermotion y en busca de más protagonismo.

A estas altas se sumó José Campaña, futbolista con pasado internacional que se encontraba sin equipo. El mediocentro debutó con la camiseta blanca de la mejor manera posible, marcando en la victoria ante la Cultural Leonesa hace dos semanas en el Alfonso Murube.

Sin embargo, el Ceuta quiere dar un paso más. La reciente salida del delantero Juanto Ortuño ha dejado una ficha libre en la plantilla, lo que abre la puerta a una nueva incorporación. El club busca especialmente un jugador de perfil ofensivo que refuerce el ataque, donde actualmente Marcos Fernández y el propio Domènech son las principales referencias.

La dirección deportiva dispone aún de margen en el límite salarial, por lo que no se descarta un último movimiento en las próximas semanas. El equipo afronta una segunda vuelta con mucho en juego: aunque el objetivo prioritario sigue siendo la permanencia, el Ceuta no renuncia a pelear por acercarse a los puestos de playoff de ascenso si encadena una buena racha de resultados.