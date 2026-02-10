La Ciudad Autónoma de Ceuta ha abierto el plazo de admisión para las guarderías y Escuelas Infantiles de cara al curso 2026-2027, una medida destinada a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de padres y tutores.

Mediante un decreto firmado por la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, se han hecho públicas las bases para solicitar plaza en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). El procedimiento incluye tanto centros de gestión directa como guarderías privadas con plazas concertadas por la administración local, con el objetivo de reforzar la atención a la infancia y prevenir situaciones de vulnerabilidad social.

Plazos para solicitar o renovar plaza

Las fechas, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) el 10 de febrero de 2026, establecen dos procedimientos diferenciados.

Para nuevas admisiones, el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, mientras que para la renovación de plaza de alumnado ya matriculado se reduce a 10 días hábiles. En ambos casos, el cómputo comienza al día siguiente de la publicación oficial.

Centros disponibles y servicios

La oferta educativa para el próximo curso incluye varias Escuelas Infantiles de gestión directa:

Nuestra Señora de África

La Pecera

Juan Carlos I

En estos centros, el periodo de escolarización se extenderá de septiembre a julio e incorporará de forma obligatoria el servicio de comedor.

Además, la Ciudad ha concertado plazas en guarderías privadas como África, Globitos, Manzanita, Solete y Wendy. En estos centros el calendario escolar será el mismo, aunque el servicio de comedor no estará incluido dentro de la oferta pública.

Cómo presentar la solicitud

Las familias podrán tramitar la inscripción por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta o de manera presencial en distintos registros habilitados, entre ellos la Oficina de Atención al Ciudadano del Registro General (Edificio Ceuta Center) y los registros auxiliares de la Avenida de África y la calle Norte.

Para la atención presencial será necesario solicitar cita previa en la web oficial de la Ciudad. Los formularios de solicitud se podrán obtener gratuitamente en las propias escuelas infantiles, en los centros privados concertados y en las oficinas de registro.

Documentación y marco legal

Las solicitudes deberán estar correctamente cumplimentadas y firmadas por el padre, madre o tutor legal, indicando los centros solicitados por orden de preferencia. Esta convocatoria se apoya en el artículo 27 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica de Educación, que reconocen el derecho a la educación desde el nacimiento.

Aunque la etapa de 0 a 3 años es voluntaria, la administración considera que resulta clave para el desarrollo cognitivo de los menores y para compensar posibles desigualdades de origen social o económico.

Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en un plazo de dos meses.

Con esta convocatoria, Ceuta busca garantizar el acceso a plazas públicas y concertadas en las escuelas infantiles de la ciudad y facilitar que ninguna familia se quede sin opción de escolarización temprana para sus hijos.