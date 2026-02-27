El doble campeón de la UFC y el polémico «youtuber» convertido en boxeador se enzarzan en una llamada telefónica llena de insultos y amenazas. Topuria, en pleno ascenso al número dos del ranking libra por libra, reta a un Paul que aún se recupera de una doble fractura de mandíbula.

El mundo de los deportes de contacto ha vivido un nuevo capítulo de máxima tensión, esta vez fuera del octágono. Ilia Topuria, el flamante doble campeón de la UFC, ha protagonizado un durísimo intercambio dialéctico con Jake Paul durante una entrevista con el «streamer» Adin Ross. Lo que comenzó como una opinión técnica sobre boxeo terminó en una lluvia de descalificaciones personales y un reto que ya paraliza las redes sociales.

«Como boxeador, apestas»

El «Matador», conocido por su impecable técnica de golpeo, no se guardó nada al evaluar la carrera pugilística del estadounidense. «Estamos hablando de los mejores y de verdaderos boxeadores. Nunca te pondría en esa lista», comenzó Topuria, para rematar con un contundente: «Como boxeador, apestas».

Estas palabras enfurecieron a un Jake Paul que todavía arrastra las secuelas físicas de su combate contra Anthony Joshua, quien le rompió la mandíbula por dos lugares distintos. Lejos de amedrentarse, el «youtuber» atacó el nivel de las artes marciales mixtas:

«Los peleadores de MMA sois todos basura. Gané a los mejores en tu deporte», afirmó Paul, haciendo referencia a sus victorias sobre exestrellas de la UFC como Nate Díaz o Anderson Silva.

Un duelo de alturas y amenazas

La discusión subió de tono cuando Paul intentó mofarse de la estatura del hispanogeorgiano (1,70 m). «Eres un chico pequeño, ni siquiera puedes subirte a la montaña rusa», espetó el estadounidense. La respuesta de Topuria, que ya prepara su primera defensa del título del peso ligero para el mes de junio, fue lapidaria:

«Puede que sea un chico pequeño, pero te voy a dar una combinación que te va a poner a la altura de mis pelotas. Estarás de rodillas», sentenció el campeón, dejando claro que cuando la mandíbula de Paul esté recuperada, está dispuesto a pasar de las palabras a los hechos.

¿Un combate mediático en el horizonte?

Aunque Jake Paul tenía previsto enfrentarse a Gervonta Davis antes de que este fuera sustituido por Joshua, el nombre de Topuria aparece ahora como una opción extremadamente lucrativa. Pese a la diferencia de peso natural entre ambos, el carisma y el nivel técnico del «Matador» harían de este hipotético choque uno de los eventos más vistos del año.

Por ahora, Topuria se mantiene centrado en su reinado en la UFC, donde su estatus como número dos libra por libra lo sitúa en la cima del deporte mundial, mientras que Paul deberá pasar por una larga recuperación antes de intentar cumplir su amenaza de hacer «sparring» con el hombre que hoy por hoy parece invencible.