El diseño, inspirado en la icónica curva peraltada del circuito de Madring, ha sido presentado en el Palacio de Cibeles. Carlos Sainz padre, miembro del jurado, destaca que la copa simboliza la magnitud de un proyecto que arrancará oficialmente en septiembre de 2026.

El Gran Premio de España de 2026 ya tiene el objeto de deseo por el que pelearán los mejores pilotos del mundo. El circuito de Madring ha desvelado este jueves en el Palacio de Cibeles el trofeo ‘Monumental’, una pieza diseñada por el prestigioso estudio italiano Pininfarina. El acto contó con la presencia de Carlos Sainz padre, quien formó parte del jurado encargado de seleccionar la propuesta ganadora.

Inspiración en el asfalto madrileño

El diseño del trofeo rinde homenaje a la Curva Monumental, la espectacular sección peraltada que promete convertirse en el sello distintivo del trazado de Ifema. Pininfarina ha logrado plasmar el perfil completo del circuito en una forma escultórica que se moldea y estira para evocar la inclinación de la curva más rápida de la pista, jugando con superficies reflectantes que transmiten la adrenalina de la competición.

“El trofeo ‘Monumental’ no va a ser solo un objeto; será el símbolo que levantará el ganador y hablará de la curva más icónica de nuestra ciudad”, señaló Carlos Sainz, subrayando que la implicación de una firma como Pininfarina sitúa a Madrid a la altura de la magnitud de la Fórmula 1.

Recta final para el circuito de Madring

Mientras se desvelaba el premio, las obras en el recinto de Ifema siguen avanzando según lo previsto. El calendario de preparación para el GP de España es el siguiente:

Finales de mayo: Previsión de conclusión de los trabajos principales de construcción.

Previsión de conclusión de los trabajos principales de construcción. 16 de junio: Acto de presentación oficial del trazado, apenas dos días después del GP en Montmeló.

Acto de presentación oficial del trazado, apenas dos días después del GP en Montmeló. 13 de septiembre de 2026: Fecha oficial de la carrera, la primera de las diez ediciones firmadas.

Un símbolo para la posteridad

Para Pininfarina, encargada de otros trofeos icónicos en el calendario de la F1, este diseño busca traducir los valores de Madrid en una forma capaz de emocionar tanto al piloto como al aficionado. El 13 de septiembre, alrededor de las 17:00 horas, el primer vencedor de la historia en el asfalto madrileño alzará esta copa ante miles de espectadores, inaugurando una nueva era para el automovilismo en la capital.