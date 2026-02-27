El italiano Marco Bezzecchi vuela en Buriram marcando una vuelta histórica. Marc Márquez logra el segundo mejor tiempo a pesar de no sentirse cómodo con la Ducati, mientras que Pecco Bagnaia queda condenado a pasar por la Q1 tras una sesión errática marcada por la amenaza de lluvia.

La primera jornada del Gran Premio de Tailandia ha dejado claro que la competitividad en MotoGP ha alcanzado niveles estratosféricos. En una sesión de Práctica marcada por el calor (36°C en asfalto) y el cielo encapotado, Marco Bezzecchi ha dado un puñetazo sobre la mesa al pulverizar el récord absoluto de la pista, enviando un serio aviso a sus rivales de cara a la clasificación de mañana.

Marc Márquez: eficacia sobre la incomodidad

A pesar de terminar en una meritoria segunda posición, las sensaciones de Marc Márquez no han sido del todo positivas. El piloto de Cervera ha sufrido durante gran parte de la sesión, acumulando varios sustos y colándose en las trazadas de la curva 1. Sin embargo, en un arranque de pundonor y riesgo, el mayor de los Márquez se quedó en pista cuando los demás dudaban por las gotas de lluvia y logró un tiempo que le permite respirar tranquilo en la Q2, aunque a cuatro décimas del estratosférico crono de Bezzecchi.

Por el contrario, la cruz de la moneda para Ducati ha sido Pecco Bagnaia. El vigente campeón no ha logrado encontrar el ritmo ni el momento para cerrar una vuelta limpia, abortando varios intentos debido a las banderas de lluvia y errores en el último sector. Esta falta de acierto le obliga a pasar por el «purgatorio» de la Q1, lo que complica seriamente su estrategia para el fin de semana.

La rebelión de las satélites y el susto de Ogura

La sesión también ha destacado por el gran rendimiento de Fabio Di Giannantonio, quien se ha mostrado muy sólido con la GP26, y de Jorge Martín, que supo gestionar la presión de las nubes negras para asegurar su pase directo. Pedro Acosta también cumplió con nota, confirmando que las KTM pueden dar guerra en el trazado tailandés. La nota negativa la puso Ai Ogura, que sufrió una caída en la curva 7 sin consecuencias físicas, y las Yamaha, que siguen evidenciando problemas de tracción en condiciones de mucho calor.

Moto2 y Moto3: Lluvia de récords

Las categorías inferiores no se quedaron atrás en intensidad. En Moto2, Manu González firmó una actuación soberbia destrozando el récord de la pista en dos ocasiones consecutivas. La sesión terminó con susto tras las caídas de Agius y Adrián Huertas, este último evacuado en camilla. En Moto3, fue David Almansa quien comandó la tabla de tiempos batiendo también la plusmarca del circuito, liderando a un grupo de jóvenes talentos que ya están en tiempos de Q2.

Con Bezzecchi como el hombre a batir y Bagnaia contra las cuerdas, la jornada de mañana en Buriram promete emociones fuertes desde el primer minuto.