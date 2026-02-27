El Inter Miami vence 2-1 al Independiente del Valle con un gol de penalti del astro argentino, pero el encuentro queda empañado por un grave fallo de seguridad. Un espontáneo logró agarrar al ’10’, provocando su caída al suelo ante el asombro de los 20.000 espectadores presentes en Bayamón.

Lo que debía ser una fiesta histórica para el fútbol puertorriqueño estuvo a punto de terminar en tragedia deportiva. En un estadio Juan Ramón Loubriel totalmente desbordado, el Inter Miami se impuso al Independiente del Valle ecuatoriano en un duelo donde la victoria de «Las Garzas» quedó en un segundo plano debido a la invasión de campo de varios aficionados que pusieron en riesgo la integridad física de Leo Messi.

El incidente: Messi, por los suelos

A pesar de no ser titular por decisión de Javier Mascherano, la entrada de Messi en la segunda parte desató la locura en las gradas. Sin embargo, la euforia se tornó en preocupación cuando varios espontáneos burlaron el cordón de seguridad. Uno de ellos logró alcanzar al capitán argentino y, en su afán por abrazarlo o retenerlo, terminó derribándolo sobre el césped. Aunque el incidente no pasó a mayores y Messi pudo continuar, la imagen del mejor jugador del mundo en el suelo por la acción de un fan ha encendido las alarmas sobre los protocolos de seguridad en este tipo de giras.

Crónica de un partido intenso

El encuentro ya había comenzado con retraso tras una espera de casi una hora para el pitido inicial. Una vez en marcha, el ritmo fue frenético desde los primeros compases:

Minuto 15: El joven español Santiago Morales abrió el marcador para el Inter Miami tras una asistencia magistral de Luis Suárez.

Minuto 16: Apenas sesenta segundos después, Patrik Mercado igualó para el conjunto ecuatoriano con un potente zurdazo.

Minuto 69: Tras entrar al campo tras el descanso, Messi decantó la balanza desde el punto de penalti, desatando el festejo de los 20.000 presentes.

El partido también destacó por su dureza física, provocando incluso la retirada por lesión del portero visitante, Guido Villar, tras una espectacular parada a un libre directo de Luis Suárez.

El Inter Miami busca sensaciones

Esta victoria por 2-1 sirve de bálsamo para el equipo de Florida, que llegaba a la isla tras un inicio irregular de temporada y una reciente derrota por 3-0 ante Los Angeles FC en la MLS, donde defienden el título. Para el Independiente del Valle, este amistoso supone una prueba de nivel antes de afrontar su participación como cabeza de serie en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Tras el pitido final, el debate en Puerto Rico se centra ahora en la falta de previsión para controlar a una masa social que, en su afán por acercarse a su ídolo, terminó provocando una situación de peligro que podría haber tenido consecuencias mucho más graves para el futbolista rosarino.