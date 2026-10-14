Melilla acogerá el próximo jueves, 15 de octubre, el III Encuentro Marítimo Suncruise, organizado por Suncruise Andalucía y Mar de Alborán junto a la Autoridad Portuaria de Melilla, bajo el lema «Hablamos con Navieras: Navegación Azul por el Mar de Alborán».

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La jornada reunirá a representantes de navieras internacionales, autoridades portuarias, operadores marítimos y expertos en turismo náutico para analizar los retos y oportunidades del sector, con especial atención a la sostenibilidad, la relación entre puertos y destinos y el potencial de Melilla como enclave para el turismo de cruceros y la náutica deportiva.

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El encuentro contará con la participación de profesionales de compañías y organizaciones como Scenic y Emerald Cruises, CLIA, Noatum Maritime Cruise Services, Estela Shipping, Puerto Sotogrande e ITM Group, entre otras.

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La inauguración institucional correrá a cargo de Gerardo Landaluce, presidente de Suncruise Andalucía y Mar de Alborán, y Manuel Ángel Quevedo, presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.

Los periodistas interesados podrán asistir el 15 de octubre al Real Club Marítimo de Melilla, con atención a medios desde las 10:00 h y la inauguración a las 10:30 h.