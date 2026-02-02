Compruebe los números premiados en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles; el Cupón ofrece hoy ‘La Paga’ de 36.000 euros anuales

La ONCE ha celebrado este lunes, 2 de febrero de 2026, una nueva jornada de sus tradicionales sorteos diarios. El Cupón Diario, el juego más emblemático de la organización con una trayectoria que se remonta a 1939, y el Super Once, han arrojado ya sus combinaciones ganadoras. Estos sorteos no solo ofrecen la posibilidad de obtener premios económicos, sino que mantienen el fin social de apoyar a personas con discapacidad en España.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE: lunes 2 de febrero

Tras el sorteo realizado a las 21:45 horas, el número premiado en el Cupón Diario ha sido:

• 62725

• Serie: 023 (Agraciada con ‘La Paga’)

El poseedor del cupón que coincida con las cinco cifras y la serie obtendrá ‘La Paga’, un premio que consiste en un sueldo de 36.000 euros al año durante 25 años. El Cupón Diario, que en sus orígenes en 1939 era conocido como Cupón Pro-Ciegos y costaba apenas 10 céntimos, se ha consolidado como un pilar del entretenimiento y la solidaridad nacional.

Resultado del Super Once: lunes 2 de febrero

Por su parte, el Super Once, sorteo diario basado en una matriz de 80 números, ha arrojado la siguiente combinación ganadora de 20 cifras:

• 04, 15, 20, 21, 26, 35, 38, 41, 46, 47, 56, 58, 60, 64, 67, 69, 73, 76, 79 y 85

En este juego, los participantes eligen entre 5 y 11 números, y los premios dependen tanto de la cantidad de cifras seleccionadas como de los aciertos obtenidos sobre la combinación de 20 números resultante en el sorteo de las 21:15 horas.

Otros sorteos de la semana

La ONCE recuerda que la actividad de sus sorteos continúa durante toda la semana. Mientras que de lunes a jueves el protagonismo recae en el Cupón Diario, los viernes se celebra el Cuponazo y durante los sábados y domingos tiene lugar el sorteo del Sueldazo, ambos con premios de mayor cuantía.

Nota: Esta información tiene carácter meramente informativo. La única lista oficial válida es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).