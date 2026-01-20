La intervención policial requirió un importante despliegue de seguridad ante la peligrosidad del implicado y la posibilidad de que portara algún tipo de arma.

Ceuta. La Policía Nacional ha detenido este domingo a un hombre residente en Ceuta como presunto responsable de un delito de amenazas y otro de quebrantamiento de una orden de alejamiento en vigor respecto a un familiar. La actuación policial obligó a activar un amplio dispositivo debido al historial violento del arrestado y al riesgo de que pudiera estar armado.

La detención tuvo lugar el pasado 18 de enero y fue llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, concretamente del Grupo de Atención al Ciudadano, tras una actuación coordinada desde la Sala Operativa 091 (CIMAC). En un primer momento, los policías se desplazaron al Hospital Universitario de Ceuta, donde se entrevistaron con el requirente, quien manifestó haber recibido amenazas reiteradas por parte de su hermano, al que describió como una persona de carácter agresivo.

Posteriormente, una hermana del presunto autor también se personó en el centro hospitalario y confirmó los hechos denunciados, indicando que los episodios de violencia y amenazas eran habituales y afectaban a varios miembros del entorno familiar. Con la información facilitada, los agentes comprobaron que sobre el sospechoso pesaba una orden judicial de alejamiento en vigor.

Las investigaciones permitieron localizar al individuo en una zona de viviendas abandonadas, donde se encontraba oculto en el interior de un inmueble que había pertenecido a un familiar fallecido. Ante la posibilidad de que portara un arma blanca o de fuego, los agentes solicitaron refuerzos antes de proceder a la intervención.

El sospechoso fue localizado cuando intentaba abandonar el inmueble por la parte superior del edificio. Tras seguir las indicaciones de los agentes sin oponer resistencia, fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. Una vez finalizado el atestado, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.