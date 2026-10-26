Madrid. — El Ministerio del Interior ha impulsado la tramitación para incorporar una nueva patrullera de intervención rápida al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, un movimiento que se produce tras las recientes incursiones protagonizadas por buques de la Marina Real marroquí en aguas de Ceuta durante la crisis migratoria del pasado verano.

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Aunque el pliego técnico de la adquisición está enfocado en reforzar la vigilancia general de las fronteras, la lucha contra el narcotráfico y la intercepción de embarcaciones de riesgo, la compra coincide con el incremento de la tensión en el entorno marítimo ceutí y la necesidad de dotar a los agentes de medios de respuesta inmediata ante situaciones de conflicto soberano o seguridad nacional.

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Características técnicas y capacidad operativa

La nueva embarcación estará diseñada para alcanzar altas prestaciones, superando los 60 nudos de velocidad máxima (más de 111 kilómetros por hora) gracias a la propulsión de tres motores fueraborda de gran potencia. Con una eslora de entre 14 y 15 metros y una autonomía superior a las 300 millas náuticas, la patrullera contará con sistemas de navegación avanzados, cámaras térmicas y de visión nocturna (tipo FLIR), además de protecciones especiales para salvaguardar la integridad de la tripulación durante persecuciones extremas en alta mar.

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