Madrid (La Razón). — La reciente inauguración de monumentos y placas conmemorativas en Melilla para recordar a los militares y marineros que defendieron la plaza española frente a los ataques de las tribus rifeñas durante las campañas del pasado siglo ha suscitado duras críticas en medios de comunicación y sectores de opinión marroquíes.

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Según señalan publicaciones del país vecino, como el digital Nador City, estas iniciativas institucionales han sido tachadas de «provocadoras», acusando a las autoridades locales de «reescribir la historia» y de glorificar episodios de carácter militar y colonial vinculados a la defensa del enclave español, desde el Desembarco de Annual en 1921 hasta acontecimientos históricos previos.

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Polémica en torno a la memoria histórica y la soberanía

Las protestas vertidas desde el entorno norteafricano califican de inaceptable la exaltación de aquellos acontecimientos bélicos y sostienen que la memoria de la resistencia local frente a la presencia española en la región queda relegada por estos actos oficiales.

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Por su parte, los homenajes organizados en Melilla —impulsados tanto por la Ciudad Autónoma como por el Mando Naval en el cementerio de La Purísima Concepción y otros espacios públicos— buscan reivindicar el patrimonio histórico y rendir tributo a los caídos que protegieron la soberanía y la seguridad de la ciudad autónoma a lo largo de su dilatada historia castrense.