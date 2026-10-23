WASHINGTON / RABAT — Estados Unidos ha intensificado su apuesta geopolítica en el norte de África mediante el diseño y la implementación de una ambiciosa hoja de ruta militar y de seguridad. Esta estrategia bilateral busca elevar a Marruecos a la categoría de socio preferente y aliado clave de Washington en materia de defensa, ciberseguridad e intercambio de inteligencia.

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El acuerdo se enmarca dentro de un horizonte temporal a largo plazo (2026-2036) y refuerza de manera significativa la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas Reales (FAR) de Marruecos y el Pentágono. Entre los ejes prioritarios de esta alianza figuran la modernización de capacidades tecnológicas, la integración de sistemas avanzados —como redes de comunicaciones tácticas seguras y contramedidas frente a drones— y el desarrollo conjunto de la industria de defensa.

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Con este movimiento, Washington no solo afianza su influencia en el continente africano y en el flanco atlántico, sino que consolida al reino alauí como un pilar fundamental para la estabilidad regional y la cooperación en inteligencia estratégica frente a los nuevos desafíos de seguridad global.

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