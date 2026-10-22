MADRID — El teniente general Miguel Ivorra ha puesto sobre la mesa los desafíos estratégicos y militares a los que se enfrenta España en su entorno geopolítico más cercano, señalando directamente el proceso de rearme y modernización militar que está acometiendo Marruecos en los últimos años.

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Durante una intervención de análisis sobre defensa y seguridad, el alto mando militar advirtió de que este incremento de las capacidades de las Fuerzas Armadas del país vecino exige una atención constante por parte de la planificación estratégica nacional para garantizar el equilibrio y la disuasión en el sur.

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El impacto del veto comercial y de defensa con Israel

Asimismo, el teniente general abordó las consecuencias derivadas de las decisiones políticas del Gobierno en materia internacional, concretamente en lo que respecta al veto impuesto por España a la adquisición y colaboración en materia de material de defensa con Israel.

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Ivorra alertó de que este tipo de restricciones diplomáticas y comerciales repercuten de manera directa en el sector industrial de la defensa y en las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas españolas, limitando el acceso a sistemas avanzados y componentes clave que forman parte de las cadenas de suministro globales en armamento. Las declaraciones ponen de relieve la tensión existente entre las directrices de política exterior del Ejecutivo y las necesidades operativas manifestadas desde el ámbito castrense.