Madrid (EFE). — Las embarcaciones militares de la Marina Real de Marruecos que penetraron en aguas españolas de Ceuta el pasado verano, en plena crisis migratoria, incurrieron en graves incumplimientos de la normativa internacional de seguridad marítima, según revelan los detalles de las maniobras.

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De acuerdo con la información publicada por El País, los buques marroquíes operaron de forma deliberada con los sistemas de localización apagados durante su acceso a la zona bajo soberanía española los días 30 y 31 de julio de 2026, evitando así emitir señales de posicionamiento.

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Silencio por radio y riesgo de colisión

A esta falta de visibilidad electrónica se sumó la ausencia de respuesta a los requerimientos de la Armada española a través del canal 16 de emergencias, lo que obligó a los buques de vigilancia nacionales a aproximarse visualmente para exigir su retirada. La tensión de estos movimientos propició incidentes críticos, como el protagonizado por el patrullero Isla Pinto, que estuvo cerca de colisionar en alta mar con una unidad marroquí.

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Las incursiones, descritas como persistentes a lo largo de varios días, motivaron una protesta formal por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, ante las autoridades del país vecino, antes de que la situación quedara encauzada por vía militar a comienzos del mes de agosto.