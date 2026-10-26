Madrid. — El ex presidente de la Junta de Andalucía y exministro socialista Manuel Chaves ha encontrado en Marruecos su particular remanso de paz y discreción, estableciendo allí su refugio personal tras una dilatada y convulsa trayectoria en la primera línea de la política española que culminó con su salida de las instituciones y su posterior proceso judicial en el marco del caso de los ERE.

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Según revelan publicaciones recientes sobre el paradero y la situación actual de los veteranos rostros de la política andaluza, Chaves ha optado por el país vecino buscando el anonimato y la tranquilidad de un entorno alejado del foco mediático nacional. Esta decisión responde a la voluntad de pasar página tras los años de intensa presión judicial y mediática derivada de las investigaciones y condenas vinculadas a la gestión de las ayudas sociolaborales en Andalucía, un procedimiento que supuso un punto y final abrupto para su legado institucional.

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Un exilio dorado y discreto al otro lado del Estrecho

La elección de Marruecos como lugar de residencia o refugio recurrente no es casual, ya que el país norteafricano ofrece unas condiciones de privacidad y aislamiento muy difíciles de conseguir en España, donde su figura sigue cargada de un profundo simbolismo político. Lejos de los despachos oficiales y de la actividad orgánica del Partido Socialista —formación que lideró en Andalucía durante casi dos décadas y que presidió a nivel federal—, el exmandatario lleva una existencia sumamente discreta.

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Fuentes de su entorno señalan que Chaves reparte su tiempo entre actividades de carácter reposado, la lectura y paseos lejos del bullicio urbano, blindando férreamente su intimidad frente a las cámaras. Tras haber ostentado el poder territorial más fuerte de la democracia española y haber dirigido carteras ministeriales clave bajo los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente andaluz ha consumado un repliegue absoluto, convirtiendo suelo marroquí en el santuario definitivo desde el que observar la actualidad española en riguroso silencio.