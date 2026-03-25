La bolsa española sube un 1,48% este miércoles, 25 de marzo, impulsada por el optimismo ante un posible alto el fuego en Oriente Próximo. El Brent cae casi un 5% mientras los mercados ignoran, por ahora, las amenazas de Irán sobre los precios de la energía.

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles con una fuerza inusitada, situándose en los 17.141,80 puntos. Este rally alcista viene de la mano de una tregua en los precios del crudo, que daban un respiro a las economías europeas tras semanas de tensión bélica. El barril de Brent se desplomaba un 4,97% hasta los 99,31 dólares, mientras que el West Texas (WTI) retrocedía un 4,13% situándose en los 88,53 dólares.

El motor de este optimismo son las informaciones publicadas por The New York Times y The Wall Street Journal, que apuntan al envío de un plan de paz por parte de la Administración estadounidense a Teherán. Pese a ello, la cautela persiste: un portavoz militar iraní ya ha advertido que EE. UU. «no volverá a ver los precios de la energía anteriores» y ha calificado la propuesta de «derrota» norteamericana.

Protagonistas del Ibex 35: Indra vuela e Izertis brilla

En el parqué madrileño, la atención se divide entre la geopolítica y los movimientos corporativos:

Indra (+3,09%): Lidera las subidas en la apertura a la espera de un consejo de administración decisivo donde se cuestiona la continuidad de su presidente, Ángel Escribano.

Lidera las subidas en la apertura a la espera de un consejo de administración decisivo donde se cuestiona la continuidad de su presidente, Ángel Escribano. IAG (+2,99%) y Arcelormittal (+2,48%): Se ven favorecidas por la caída del petróleo y las expectativas de una estabilización industrial.

Se ven favorecidas por la caída del petróleo y las expectativas de una estabilización industrial. Izertis: Fuera del selectivo, la consultora tecnológica ha presentado unos resultados sólidos, con una facturación de 166,9 millones de euros en 2025 , lo que representa un crecimiento del 20,9% .

Fuera del selectivo, la consultora tecnológica ha presentado unos resultados sólidos, con una facturación de , lo que representa un crecimiento del . Metrovacesa: Ha anunciado que llevará a su junta del 28 de abril el reparto de 136,5 millones de euros en dividendos.

En el lado negativo, Repsol (-1,53%) paga la factura de la bajada del crudo, siendo el valor más castigado junto a una plana Cellnex (-0,08%).

Contexto internacional y divisas

Europa se tiñe de verde siguiendo la estela de Madrid. El Dax de Fráncfort encabeza las ganancias con una revalorización del 1,7%, seguido de Milán (+1,3%), París (+1,38%) y Londres (+0,9%).

En otros mercados financieros: