Para garantizar la atención sanitaria continua y el acceso a medicamentos fuera del horario comercial habitual, la Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta hoy con tres establecimientos de guardia estratégicamente ubicados.
Si necesita acudir a una farmacia durante la jornada de hoy, estos son los puntos de atención disponibles según su ubicación y horario:
Zona Centro (Horario Diurno)
Para los residentes en el casco urbano y zonas aledañas, la farmacia de referencia durante el día es:
- Farmacia PARTIDA
- Ubicación: Paseo del Revellín, nº 7.
- Contacto: 956 51 28 11.
Campo Exterior (Horario Diurno)
En las barriadas del Campo Exterior, el servicio estará cubierto por:
- Farmacia CRUZ BLASCO
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 46 (Barriada de San José / Hadú).
- Contacto: 956 50 04 38.
Turno de Noche (Urgencias)
A partir del cierre de los establecimientos diurnos y durante toda la madrugada (hasta las 09:00 horas de mañana), la atención de urgencias se centraliza en:
- Farmacia PUYA C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.
- Contacto: 956 50 04 20.