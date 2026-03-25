Para garantizar la atención sanitaria continua y el acceso a medicamentos fuera del horario comercial habitual, la Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta hoy con tres establecimientos de guardia estratégicamente ubicados.

Si necesita acudir a una farmacia durante la jornada de hoy, estos son los puntos de atención disponibles según su ubicación y horario:

Zona Centro (Horario Diurno)

Para los residentes en el casco urbano y zonas aledañas, la farmacia de referencia durante el día es:

Farmacia PARTIDA

Ubicación: Paseo del Revellín, nº 7.

Paseo del Revellín, nº 7. Contacto: 956 51 28 11.

Campo Exterior (Horario Diurno)

En las barriadas del Campo Exterior, el servicio estará cubierto por:

Farmacia CRUZ BLASCO

Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 46 (Barriada de San José / Hadú).

Calle Teniente Coronel Gautier, 46 (Barriada de San José / Hadú). Contacto: 956 50 04 38.

Turno de Noche (Urgencias)

A partir del cierre de los establecimientos diurnos y durante toda la madrugada (hasta las 09:00 horas de mañana), la atención de urgencias se centraliza en: