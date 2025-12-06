La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR) detectó anomalías en la estructura de seis remolques procedentes de Tánger, logrando interceptar un total de 2.133 kilos de droga.

La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), formada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles, ha llevado a cabo una importante operación en el puerto de Algeciras que ha resultado en la intervención de 2.133 kilos de hachís.

El método de detección y la coordinación de los agentes permitieron interceptar la droga oculta en seis remolques de camiones que llegaban a Algeciras procedentes de Tánger (Marruecos).

Método de ocultación e intercepción

La operación se inició el pasado 9 de noviembre durante las funciones de control fiscal y aduanero de cabotaje. Los agentes de la ULAR apreciaron anomalías en la estructura de los bajos y vigas de un remolque, que presentaba soldaduras, remates y una configuración poco habitual.

Detección Inicial: Ante las sospechas, se empleó el can detector de drogas, que señaló claramente la zona. Identificación del Método: Tras una inspección minuciosa, se descubrió que la droga estaba oculta en un complejo doble fondo o viga hueca, utilizando las vigas y estructuras inferiores del semirremolque para introducir la resina de hachís y dificultar la detección. Análisis y Continuidad: Fruto de los trabajos de análisis, los investigadores detectaron otros cinco vehículos con similares características estructurales y método de ocultación.

En total, se interceptaron seis camiones con la misma estrategia de narcotráfico, sumando los 2.133 kilos de hachís intervenidos.

Detenciones

Los conductores de los seis vehículos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los detenidos, junto con las diligencias practicadas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.