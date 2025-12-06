La firma de la Carta de Financiación y Apoyo de las Microempresas en Rabat busca eliminar los obstáculos para su desarrollo e impulsar la inclusión financiera en todo el territorio nacional.

Marruecos ha formalizado su compromiso con el desarrollo de las microempresas (MPE) mediante la firma en Rabat de la Carta relativa a la financiación y al apoyo de las microempresas. Esta iniciativa, respaldada por la administración pública y el sector bancario, pretende impulsar un crecimiento económico más inclusivo y equilibrado.

El acuerdo cuenta con el apoyo clave de múltiples instituciones, incluyendo:

El Ministerio de Economía y Finanzas.

El de Inversión, Convergencia y Evaluación de Políticas Públicas.

Bank Al-Maghrib (BAM) .

. Tamwilco y Maroc PME .

y . El Grupo Profesional de Bancos de Marruecos ( GPBM ).

). La Federación Nacional de Asociaciones de Microcrédito ( FNAM ).

). La Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM).

La necesidad de inclusión financiera

Durante la ceremonia de firma, Abdellatif Jouahri, dirigente de Bank Al-Maghrib (BAM), destacó la urgencia de reducir las disparidades regionales en el país. Subrayó que la alta tasa de moneda en circulación (que representa el 28% del Producto Interior Bruto o PIB) hace necesaria una estrategia de inclusión financiera ambiciosa.

El objetivo es claro: cubrir totalmente el territorio marroquí con al menos un punto de acceso a servicios financieros en cada municipio.

El potencial de las pymes y la industrialización del crédito

Mohamed El Kettani, vicepresidente del GPBM, resaltó el volumen de trabajo que implica el apoyo a las pequeñas empresas, que requiere procesar «decenas de miles de solicitudes de pequeños préstamos mensualmente». Por ello, argumentó que es necesario industrializar el proceso, un aspecto donde la inteligencia artificial jugará un papel fundamental.

En este sentido, Youssef El Alaoui, presidente del grupo CGEM en la Cámara de Consejeros, enfatizó el potencial de las MPE, que representan el 90% de los miembros de su confederación.

«Si logramos mejorar el acceso a la financiación y fortalecer las capacidades de los emprendedores, impulsaremos a estas microempresas hacia el crecimiento y la creación de empleo», afirmó El Alaoui.

La Carta firmada busca, en definitiva, eliminar los obstáculos que dificultan el desarrollo de las microempresas, promoviendo un crecimiento más equitativo en todo el territorio nacional.