El Estadio BC Place de Vancouver fue el escenario de una noche dolorosa para el fútbol colombiano. Tras un combate táctico y de desgaste absoluto que terminó 0-0 en los 120 minutos, la Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 al caer 4-3 en la definición desde el punto penal ante una Suiza que supo resistir y golpear en el momento definitivo.

El equipo de Néstor Lorenzo dice adiós con la frente en alto tras una batalla física al límite.

De más a menos en el tiempo reglamentario

El encuentro comenzó con una Colombia ambiciosa. Durante la primera mitad, la Tricolor se adueñó de la posesión con secuencias largas de pases, su sello de identidad en este torneo. La opción más clara nació de las botas de Luis Díaz, quien habilitó a Gustavo Puerta para que sacara un remate colocado que exigió una volada espectacular del guardameta helvético, Gregor Kobel.

Sin embargo, el panorama cambió tras el descanso:

Asedio suizo: En el complemento, Suiza ajustó sus piezas y volcó su juego por la banda izquierda. Fabian Rieder avisó con un tiro libre peligroso y Djibril Sow perdonó frente al arco.

En el complemento, Suiza ajustó sus piezas y volcó su juego por la banda izquierda. Fabian Rieder avisó con un tiro libre peligroso y Djibril Sow perdonó frente al arco. Desgaste cafetero: A Colombia le empezó a pesar el esfuerzo físico. El equipo se vio por momentos partido y falto de precisión, lo que obligó a Lorenzo a mover el banquillo.

A Colombia le empezó a pesar el esfuerzo físico. El equipo se vio por momentos partido y falto de precisión, lo que obligó a Lorenzo a mover el banquillo. Adiós a la leyenda: El partido supuso un hito histórico agridulce para James Rodríguez, quien fue sustituido en la segunda mitad y alcanzó a David Ospina como el jugador con más partidos vistiendo la camiseta de la Selección.

El drama del alargue: el palo evitó el milagro

Cuando las piernas ya no respondían, apareció la épica del tiempo extra. Colombia tuvo las ocasiones más claras para evitar la lotería de los penaltis: un cabezazo letal de Jhon Lucumí que se estrelló en el poste tras un córner botado por Juan Fernando Quintero, y un remate elevado de Jaminton Campaz a solo cinco minutos del final.

Suiza también tuvo la suya en las botas de Amdouni, pero un providencial Camilo Vargas mantuvo el cerrojo para mandar el destino del partido a los doce pasos.

La lotería de los penaltis dictó sentencia

En la definición desde los once metros, la efectividad europea terminó imponiéndose en un cierre de infarto.

Por Suiza anotaron: Xhaka, Amdouni, Itten y Vargas.

Xhaka, Amdouni, Itten y Vargas. Por Colombia anotaron: Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz.

Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz. Los fallos fatídicos: Davinson Sánchez estrelló su remate en el poste y el guardameta Gregor Kobel se vistió de héroe al detener el disparo definitivo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

El próximo destino de Suiza

Con este resultado, Suiza se mete entre las ocho mejores selecciones del planeta y ya tiene rival y fecha para su próximo desafío.

Cuartos de Final: Suiza vs. Argentina Fecha: Sábado 11 de junio Hora: 8:00 p.m. (Hora de Colombia) Sede: Kansas City Stadium

Colombia cierra así una participación mundialista en la que demostró tramos de un fútbol brillante, pero donde los penaltis volvieron a ser esquivos para el combinado nacional.