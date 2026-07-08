El Mundial de 2026 ha pisado el acelerador. Tras una intensa fase de octavos de final que ha dejado grandes batallas, sorpresas históricas y favoritos en el camino, ya conocemos a las ocho selecciones supervivientes que buscarán la gloria eterna.

La gran cita mundialista entra en su fase decisiva en un cuadro dominado de forma aplastante por el viejo continente.

Los cruces de cuartos de final: ¿Quién se enfrenta a quién?

La paridad y la épica han marcado los últimos días de competición. Así quedan definidos los apasionantes duelos de cuartos de final:

Marruecos vs. Francia: Los Leones del Atlas abrieron la ronda eliminando con autoridad a Canadá (0-3) y se verán las caras ante los galos, que cumplieron el trámite superando a Paraguay por la mínima (0-1).

Los Leones del Atlas abrieron la ronda eliminando con autoridad a Canadá (0-3) y se verán las caras ante los galos, que cumplieron el trámite superando a Paraguay por la mínima (0-1). Noruega vs. Inglaterra: La gran campanada de los octavos. La Noruega de Erling Haaland y Nyland sorprendió al planeta al tumbar a Brasil (1-2) y ahora se medirá a una Inglaterra que sufrió para dejar fuera a México (2-3).

La gran campanada de los octavos. La Noruega de Erling Haaland y Nyland sorprendió al planeta al tumbar a Brasil (1-2) y ahora se medirá a una Inglaterra que sufrió para dejar fuera a México (2-3). España vs. Bélgica: La Roja tuvo que «picar piedra» en un durísimo derbi ibérico para eliminar a Portugal (0-1). Su rival será la potente Bélgica, que llega lanzada tras golear 1-4 a los anfitriones, Estados Unidos.

La Roja tuvo que «picar piedra» en un durísimo derbi ibérico para eliminar a Portugal (0-1). Su rival será la potente Bélgica, que llega lanzada tras golear 1-4 a los anfitriones, Estados Unidos. Argentina vs. Suiza: La Albiceleste volvió a sufrir al límite, pero logró imponerse a un combativo Egipto (3-2). Se jugarán el pase a semifinales contra Suiza, que selló su billete de forma dramática en la tanda de penaltis ante Colombia.

Europa impone su ley en América

El mapa del fútbol mundial se ha teñido de azul europeo. De las ocho selecciones que quedan en pie, seis pertenecen a la UEFA, lo que demuestra el poderío del continente en este torneo. El resto del pastel se lo dividen África (con una Marruecos que sigue haciendo historia) y Sudamérica (con Argentina como única resistencia tras la dolorosa caída de Brasil).

Por su parte, la CONCACAF vive una jornada negra: sus tres representantes en octavos (Estados Unidos, México y Canadá) se han despedido del torneo de forma simultánea ante sus aficiones.

Resumen de los resultados de octavos de final

Partido Resultado Canadá – Marruecos 0 – 3 Paraguay – Francia 0 – 1 Brasil – Noruega 1 – 2 México – Inglaterra 2 – 3 Portugal – España 0 – 1 Estados Unidos – Bélgica 1 – 4 Argentina – Egipto 3 – 2 Suiza – Colombia 0 (4) – 0 (3)

Las fechas clave hacia la gran final

El Mundial entra en sus últimos 15 días de competición a todo o nada. Saca el calendario y apunta las fechas de los partidos que paralizarán el planeta: