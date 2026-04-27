El EuroDreams de hoy, lunes 27 de abril de 2026, celebra un nuevo sorteo en el que los participantes aspiran al gran premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. Este juego europeo se celebra dos veces por semana, los lunes y jueves, y consiste en elegir seis números del 1 al 40 y un número adicional llamado Sueño, del 1 al 5.

La combinación ganadora del EuroDreams de este lunes se actualizará en esta noticia en cuanto se conozca el resultado oficial.

Combinación ganadora del EuroDreams del lunes 27 de abril

Resultado pendiente de actualización

Números ganadores: [pendiente]

[pendiente] Número Sueño: [pendiente]

Los jugadores deberán comprobar los seis números principales y el número Sueño para saber si su boleto ha sido premiado en alguna de las categorías del sorteo.

Premios del EuroDreams de hoy

El EuroDreams reparte premios en distintas categorías según el número de aciertos. La máxima categoría corresponde a quienes aciertan los seis números principales y el número Sueño, con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. La segunda categoría premia a quienes aciertan los seis números, aunque no el Sueño, con 2.000 euros al mes durante cinco años.

Las categorías principales son:

1ª categoría: 6 números + Sueño

6 números + Sueño 2ª categoría: 6 números

6 números 3ª categoría: 5 números

5 números 4ª categoría: 4 números

4 números 5ª categoría: 3 números

3 números 6ª categoría: 2 números

El escrutinio oficial, con el número de acertantes y el importe de cada premio, se publicará después de la celebración del sorteo.

¿A qué hora se celebra el EuroDreams?

El sorteo del EuroDreams se celebra los lunes y jueves por la noche. Las páginas especializadas del juego sitúan el sorteo en torno a las 21:00 horas, mientras que Loterías y Apuestas del Estado publica los resultados oficiales una vez validado el sorteo.

Último resultado del EuroDreams

En el sorteo anterior del EuroDreams, celebrado el jueves 23 de abril de 2026, la combinación ganadora fue: 3, 7, 19, 22, 23 y 29, con el número Sueño 2.

Dónde comprobar el resultado del EuroDreams

El resultado del EuroDreams de hoy se podrá comprobar en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas y en esta misma noticia, que se actualizará con la combinación ganadora y el reparto de premios cuando estén disponibles.

Actualización pendiente: resultado oficial del EuroDreams del lunes 27 de abril de 2026.