La Primitiva de hoy, lunes 27 de abril de 2026, celebra un nuevo sorteo con un bote estimado de 9,5 millones de euros. El sorteo figura como próximo sorteo oficial de La Primitiva para este 27/04/2026, según Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora se actualizará en esta noticia en cuanto se conozcan los números oficiales del sorteo.

Combinación ganadora de La Primitiva del lunes 27 de abril

Resultado pendiente de actualización

Combinación ganadora: [pendiente]

[pendiente] Número complementario: [pendiente]

[pendiente] Reintegro: [pendiente]

[pendiente] Joker: [pendiente]

Los jugadores deberán comprobar los seis números principales, el complementario, el reintegro y, en caso de haber participado, el número del Joker.

Bote de La Primitiva de hoy

El sorteo de La Primitiva de este lunes 27 de abril cuenta con un bote de 9,5 millones de euros, una cifra que incrementa el interés de los participantes que buscan hacerse con el premio de mayor categoría.

La Primitiva es uno de los juegos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Para participar, el jugador elige seis números entre el 1 y el 49 y cuenta además con un número de reintegro. De forma opcional, también puede jugar al Joker.

Premios de La Primitiva de hoy

El reparto de premios de La Primitiva se organiza por categorías, en función del número de aciertos obtenidos:

Categoría Especial: 6 aciertos + reintegro

6 aciertos + reintegro Primera categoría: 6 aciertos

6 aciertos Segunda categoría: 5 aciertos + complementario

5 aciertos + complementario Tercera categoría: 5 aciertos

5 aciertos Cuarta categoría: 4 aciertos

4 aciertos Quinta categoría: 3 aciertos

3 aciertos Reintegro: devolución del importe de la apuesta

El número de acertantes y la cuantía exacta de cada premio se publicarán después del sorteo, una vez que Loterías y Apuestas del Estado valide el escrutinio oficial.

¿A qué hora se celebra La Primitiva hoy?

Los sorteos de La Primitiva se celebran los lunes, jueves y sábados. Para este lunes 27 de abril, Loterías y Apuestas del Estado mantiene abierto el juego de La Primitiva con cierre indicado a las 21:15 horas en su apartado de apuestas online.

Tras el cierre de apuestas y la celebración del sorteo, se conocerá la combinación ganadora.

Último resultado de La Primitiva

En el sorteo anterior de La Primitiva, celebrado el sábado 25 de abril de 2026, la combinación ganadora fue: 3, 6, 10, 28, 30 y 46. El número complementario fue el 19, el reintegro el 1 y el Joker el 3.634.755.

Dónde comprobar el resultado de La Primitiva

El resultado de La Primitiva de hoy podrá comprobarse en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas y en esta misma noticia, que se actualizará con la combinación ganadora y el reparto de premios.

Actualización pendiente: resultado oficial de La Primitiva del lunes 27 de abril de 2026.