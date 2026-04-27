La Bonoloto de hoy, lunes 27 de abril de 2026, celebra un nuevo sorteo en el que miles de jugadores buscan acertar la combinación ganadora y optar a los principales premios de la jornada. El sorteo está previsto para las 21:00 horas, según el calendario oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora de la Bonoloto de este lunes se actualizará en esta página en cuanto se conozcan los números oficiales.

Combinación ganadora de la Bonoloto del lunes 27 de abril

Resultado pendiente de actualización

Combinación ganadora: [pendiente]

[pendiente] Número complementario: [pendiente]

[pendiente] Reintegro: [pendiente]

Una vez celebrado el sorteo, los jugadores podrán comprobar si su boleto ha sido premiado revisando los seis números de la combinación, el complementario y el reintegro.

Premios de la Bonoloto de hoy

Los premios de la Bonoloto se reparten en varias categorías, en función del número de aciertos obtenidos en cada apuesta. Las principales categorías son:

Primera categoría: 6 aciertos

6 aciertos Segunda categoría: 5 aciertos + complementario

5 aciertos + complementario Tercera categoría: 5 aciertos

5 aciertos Cuarta categoría: 4 aciertos

4 aciertos Quinta categoría: 3 aciertos

3 aciertos Reintegro: devolución del importe de la apuesta

El reparto de premios y el número de acertantes se publicarán después del sorteo, cuando Loterías y Apuestas del Estado confirme los datos oficiales.

¿Dónde comprobar el resultado de la Bonoloto?

El resultado de la Bonoloto de hoy se podrá consultar tras la celebración del sorteo en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, así como en administraciones de lotería y puntos de venta autorizados.

También se recomienda revisar cuidadosamente el boleto, ya que los premios dependen tanto de la combinación ganadora como del número complementario y el reintegro.

¿A qué hora se celebra la Bonoloto hoy?

El sorteo de la Bonoloto de este lunes 27 de abril de 2026 se celebra a las 21:00 horas. A partir de ese momento se conocerán los números ganadores y posteriormente se publicará el reparto de premios por categorías.

Último resultado de la Bonoloto

En el sorteo anterior de la Bonoloto, celebrado el domingo 26 de abril de 2026, la combinación ganadora fue: 16, 23, 25, 30, 37 y 47. El sorteo dejó un acertante de primera categoría, con un premio de 711.490,11 euros, según los datos oficiales publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

Resultado oficial de la Bonoloto del 27 de abril

La combinación ganadora de la Bonoloto de hoy, lunes 27 de abril, se incorporará a esta noticia en cuanto esté disponible. Hasta entonces, los jugadores pueden conservar su boleto y comprobarlo una vez se publique el resultado oficial.

Actualización pendiente: resultado de la Bonoloto del lunes 27 de abril de 2026.