Un demoledor informe del Ministerio de Igualdad presentado este martes tras el Consejo de Ministros pone de relieve la magnitud de la violencia digital en España. El dato más alarmante revela que el 80 % de las mujeres de entre 16 y 24 años ha sido víctima de acoso en el entorno virtual, una realidad que la ministra Ana Redondo ha calificado como un ataque directo a la democracia.

Un ataque sistemático a las mujeres públicas

El estudio no solo pone el foco en las más jóvenes, sino que evidencia un patrón de violencia dirigido a mujeres con proyección pública, cuyo objetivo es el «disciplinamiento» y la expulsión del debate digital.

Periodistas: El 73 % sufre violencia digital. Los ataques no cuestionan su trabajo, sino que son de carácter sexista y centrados en su apariencia física.

El sufre violencia digital. Los ataques no cuestionan su trabajo, sino que son de carácter sexista y centrados en su apariencia física. Europarlamentarias: El 58,2 % ha sido víctima de acoso, y casi la mitad (46,9 %) ha llegado a recibir amenazas de muerte o de violación.

El «efecto desaliento» y la impunidad del anonimato

La ministra Redondo ha denunciado que el ecosistema digital actual funciona como un «salvaje oeste» donde el anonimato y la falta de controles permiten campañas de desinformación y la resignificación negativa de términos para atacar a las mujeres.

«La violencia digital es violencia de género. Genera un efecto desaliento que empuja a las mujeres a la autocensura o al abandono del espacio digital por miedo», afirmó la ministra.

Esta situación ya se refleja en las cifras oficiales: el 70 % de las denuncias en canales especializados, como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ya corresponden a casos de violencia digital contra mujeres.

Menores y pantallas: una exposición temprana

El informe también dedica un apartado crítico a la infancia y la seguridad online:

Acceso precoz: La edad media de acceso al primer móvil en España es de 10,8 años .

La edad media de acceso al primer móvil en España es de . Falta de privacidad: El 32 % de los menores mantiene sus perfiles en redes sociales abiertos al público.

El 32 % de los menores mantiene sus perfiles en redes sociales abiertos al público. Riesgos graves: Una de cada cinco niñas en la Unión Europea sufre abuso sexual en línea.

Propuestas de acción del Gobierno

Ante este escenario, el Ministerio de Igualdad urge a tomar medidas legislativas y tecnológicas inmediatas: