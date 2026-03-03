El Gobierno de España ha puesto en marcha un ambicioso y complejo dispositivo de evacuación para garantizar la seguridad de los españoles presentes en Oriente Medio. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado tras el Consejo de Ministros que las primeras operaciones ya están dando frutos: un grupo de 175 personas vuela en estos momentos desde Abu Dabi y su llegada a Madrid está prevista para las siete de esta tarde.

Un operativo bajo estricto silencio de seguridad

Debido a la volatilidad de la situación en la zona, el ministro ha evitado dar detalles específicos sobre las rutas o los próximos movimientos hasta que las misiones culminen con éxito. No obstante, ha delineado los pilares de la estrategia:

Vías de salida: Se están combinando vuelos comerciales (vía Estambul y Emiratos) con la movilización de aviones del Ministerio de Defensa .

Se están combinando vuelos comerciales (vía Estambul y Emiratos) con la movilización de . Alcance: El censo de españoles en la región asciende a más de 30.000 personas , incluyendo residentes, turistas y trabajadores desplazados.

El censo de españoles en la región asciende a más de , incluyendo residentes, turistas y trabajadores desplazados. Estado de la colonia: Exteriores confirma que, hasta el momento, todos los ciudadanos localizados se encuentran en buen estado y no se han registrado heridos ni fallecidos.

Los puntos más críticos: Irán y Emiratos

Aunque la situación es tensa en toda la región, el Ministerio identifica dos focos de especial atención por motivos distintos:

Emiratos Árabes Unidos: Por volumen demográfico, ya que concentra a unos 13.000 españoles. Irán: Por la complejidad logística de salida para los 158 nacionales que se encuentran en el país.

«La seguridad de los españoles es nuestra prioridad absoluta. Estamos utilizando todos los medios aéreos y terrestres para aprovechar cada ventana de oportunidad», ha señalado Albares.

Refuerzo diplomático inmediato

Para coordinar este despliegue, el ministro mantendrá esta tarde una segunda videoconferencia con los embajadores de la zona. Se ha anunciado un refuerzo inmediato de personal y medios materiales en las delegaciones de:

Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudí

Omán

Baréin (donde se realizará un despliegue diplomático especial)

El Ejecutivo ha reiterado que el plan está diseñado para ser «global y adaptado», garantizando también la protección del personal diplomático y sus familias mientras se gestionan las repatriaciones.