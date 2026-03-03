El panorama de seguridad europeo ha dado un giro drástico. Francia, bajo la dirección de Emmanuel Macron, ha impulsado una alianza para el fortalecimiento de la disuasión nuclear en el continente. La iniciativa, que cuenta ya con ocho socios, busca establecer un escudo protector ante la creciente inestabilidad global y la escalada bélica en Oriente Próximo.

La coalición europea y el papel de Alemania

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó la unión de un grupo de aliados clave para desarrollar un programa de «disuasión nuclear avanzada». Además de Francia, la coalición incluye a Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Polonia, Suecia y Dinamarca.

La coordinación es total, especialmente en el eje franco-alemán-británico. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha confirmado medidas concretas que se materializarán antes de fin de año, incluyendo la participación de fuerzas convencionales alemanas en ejercicios nucleares franceses y la fabricación conjunta de nuevos misiles de largo alcance.

Macron: «Para ser libre hay que ser temido»

El presidente francés ha adoptado una postura de firmeza inédita, ordenando el incremento del arsenal nuclear galo y decretando el secretismo sobre sus cifras. Macron fue tajante durante su discurso ante los militares:

Aseguró que un solo submarino francés tiene una potencia de fuego superior a la suma de todas las bombas lanzadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin dudas: Advirtió que, en caso de ataque a los intereses vitales de Francia, la respuesta sería devastadora para cualquier adversario.

La postura de España: Alineada con el derecho internacional

Mientras el bloque europeo acelera su rearme, el Gobierno español mantiene una posición distanciada. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la apuesta por los principios de la Carta de las Naciones Unidas frente a lo que ha calificado como la «ley de la selva». Asimismo, el Ejecutivo ha reafirmado la soberanía nacional respecto al uso de las bases militares de Morón y Rota, desmarcándose de la logística directa en las acciones contra Irán.

Reacciones internacionales: Amenazas y temor a la proliferación

La escalada no ha quedado sin respuesta por parte de otros actores globales: