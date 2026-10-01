Israel denunció un intento de atentado yihadista en un vuelo que partió de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con destino a Tel Aviv. El incidente ocurrió este miércoles y fue informado por el ministro de Defensa, Israel Katz.

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Según Katz, uno de los pilotos del avión intentó tomar el control de la aeronave para estrellarla. Sin embargo, el plan fue frustrado gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando y lograron reducir al piloto.

El avión, que transportaba a 166 pasajeros israelíes, experimentó un descenso abrupto de unos 6.000 metros de altitud en menos de dos minutos. A pesar de la gravedad de la situación, no se reportaron muertes.

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Tras el incidente, las redes sociales se llenaron de vídeos que mostraban al piloto maniatado, así como a miembros de la tripulación y pasajeros con heridas visibles. Las imágenes evidenciaron la violencia del intento de atentado.