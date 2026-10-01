La ejecución de la rea Christa Pike ha quedado en suspenso de forma indefinida en el estado de Tennessee (Estados Unidos) tras sobrevivir a las dos dosis de pentobarbital que le fueron administradas este miércoles.

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La mujer, que llevaba cerca de tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada en 1996 por un delito de asesinato, permaneció con vida y manteniendo la respiración durante casi una hora posterior a la aplicación del procedimiento, un episodio sin precedentes que abre una profunda incertidumbre sobre la aplicación de la pena capital en la región.

Suspensión del procedimiento tras fallar las dosis de pentobarbital

El procedimiento para la aplicación de la pena de muerte dio comienzo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos levantara una suspensión previa dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones, otorgando vía libre a las autoridades estatales para ejecutar la sentencia. Sin embargo, tras la administración de dos tandas del fármaco letal pentobarbital, Pike continuó con vida. Los testigos presentes en la sala pudieron escuchar su respiración constante durante casi sesenta minutos antes de ser obligados a abandonar las instalaciones penitenciarias, en un escenario para el cual el protocolo de ejecución de Tennessee no contempla pautas de actuación.

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Según un comunicado difundido por el equipo de abogados defensores de Pike y recogido por medios locales, la mujer fue trasladada desde la prisión y se encuentra recibiendo tratamiento médico en un centro hospitalario, si bien por el momento sus letrados desconocen cuál es su estado de salud exacto.

Desarrollo inconcluso y fallos en el protocolo de la ejecución

Los testigos presenciales describieron un proceso de ejecución notablemente más prolongado de lo previsto reglamentariamente. Durante la fase inicial, Pike permaneció despierta durante una parte sustancial del tiempo, llegando a entablar conversación con los funcionarios presentes y a cantar junto a su guía espiritual, quien estuvo situado a su lado a lo largo de todo el procedimiento.

La secuencia temporal refleja que la primera cortina que separa a los testigos de la sala de ejecución se cerró en torno a las 19:46 hora local (02:46 GMT), volviéndose a abrir tres minutos más tarde. En ese instante, los periodistas observaron que Pike continuaba respirando y que el guía espiritual regresaba al habitáculo, momento en el que dio comienzo una segunda ronda de administración de pentobarbital.

Tras recibir esta segunda tanda de la inyección letal, los testigos volvieron a constatar que la rea mantenía la respiración, emitiendo fuertes ronquidos e infectando movimientos de cabeza y cuello. En un momento determinado del proceso, Pike llegó a levantar la cabeza mientras permanecía postrada sobre la camilla. La cortina volvió a cerrarse de forma definitiva hacia las 20:05 horas, aunque los medios de comunicación siguieron percibiendo los sonidos de su respiración hasta que fueron obligados a retirarse de la estancia aproximadamente a las 20:53 horas.

Posteriormente, los testigos observaron la salida de una ambulancia desde el perímetro de la prisión con las sirenas de emergencia encendidas, sin que se pudiera confirmar de manera oficial la identidad del ocupante del vehículo. Asimismo, hasta la fecha no se ha podido determinar si el fallo en la finalización de la condena estuvo motivado por la calidad o administración del fármaco, por problemas en el acceso intravenoso o por alguna otra incidencia técnica surgida durante el proceso.

Incertidumbre legal y antecedentes del caso en Tennessee

Un análisis del protocolo del estado de Tennessee muestra que la normativa contempla una primera administración de pentobarbital y una segunda tanda en caso de que la inicial no produzca el desenlace esperado. La instrucción establece el uso de cuatro jeringas en total, dos de las cuales contienen 50 mililitros del fármaco, permitiendo la repetición del proceso. No obstante, las directrices oficiales no detallan las actuaciones a seguir en caso de que la persona permanezca con vida tras recibir ambas tandas de inyección letal.

Pike fue condenada a la pena capital en el año 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del programa de formación laboral Job Corps en la localidad de Knoxville, un crimen perpetrado el año anterior cuando la acusada tenía 18 años. Desde esa fecha, ha permanecido de forma ininterrumpida en el corredor de la muerte. La ejecución estaba señalada como la primera aplicada a una mujer en el estado de Tennessee en más de dos siglos.

A pesar de que la condena a muerte sigue plenamente vigente desde el punto de vista jurídico, las autoridades no han anunciado una nueva fecha para la ejecución ni han aclarado cómo responderán ante esta situación no contemplada en la normativa. Por su parte, la representación legal de Pike ha presentado una moción de emergencia con el fin de detener de forma definitiva el procedimiento tras haber sobrevivido a las dos dosis de inyección letal.