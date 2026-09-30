El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que insta a todos los organismos y agencias del Gobierno federal a reemplazar la denominación «inteligencia artificial» y sus siglas «IA» por «superinteligencia» y «SI». La instrucción abarca todas las comunicaciones oficiales, sitios web, informes y documentos públicos de la administración.

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La medida se adopta tras un encuentro en la Casa Blanca con altos ejecutivos y líderes del sector tecnológico.

Alcance y plazos de la orden ejecutiva

Aplicación administrativa: La directiva afecta a la terminología empleada en la documentación e informes institucionales del Ejecutivo federal. No obstante, la norma no tendrá carácter retroactivo, por lo que no modificará las leyes, regulaciones ni contratos que ya se encuentren vigentes.

La directiva afecta a la terminología empleada en la documentación e informes institucionales del Ejecutivo federal. No obstante, la norma no tendrá carácter retroactivo, por lo que no modificará las leyes, regulaciones ni contratos que ya se encuentren vigentes. Propuesta legislativa en camino: El decreto fija un plazo de 60 días para que el asesor presidencial para Ciencia y Tecnología formalice y presente una propuesta legislativa orientada a consolidar este cambio terminológico.

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