El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que insta a todos los organismos y agencias del Gobierno federal a reemplazar la denominación «inteligencia artificial» y sus siglas «IA» por «superinteligencia» y «SI». La instrucción abarca todas las comunicaciones oficiales, sitios web, informes y documentos públicos de la administración.
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La medida se adopta tras un encuentro en la Casa Blanca con altos ejecutivos y líderes del sector tecnológico.
Alcance y plazos de la orden ejecutiva
- Aplicación administrativa: La directiva afecta a la terminología empleada en la documentación e informes institucionales del Ejecutivo federal. No obstante, la norma no tendrá carácter retroactivo, por lo que no modificará las leyes, regulaciones ni contratos que ya se encuentren vigentes.
- Propuesta legislativa en camino: El decreto fija un plazo de 60 días para que el asesor presidencial para Ciencia y Tecnología formalice y presente una propuesta legislativa orientada a consolidar este cambio terminológico.
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