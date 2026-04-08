La incidencia, que alcanzó su pico crítico a media mañana, ha impedido realizar llamadas en toda España mientras la conexión de datos se mantenía operativa

Los clientes del operador DIGI en España han experimentado graves dificultades desde las primeras horas de este miércoles debido a una caída masiva en su infraestructura de red. La incidencia, centrada fundamentalmente en el servicio de llamadas de voz, ha dejado incomunicados a miles de usuarios en diversos puntos de la geografía nacional, mientras que, de forma excepcional, los servicios de datos móviles han seguido funcionando con normalidad en la mayoría de los casos.

Según los registros de la plataforma Downdetector, el momento de mayor inestabilidad se ha producido en torno a las 10:41 horas, momento en el que las notificaciones de error han alcanzado su pico máximo. El problema ha presentado una naturaleza técnica singular: mientras la navegación por internet no se veía comprometida, los intentos de emitir o recibir llamadas resultaban fallidos. Algunos usuarios han reportado que forzar manualmente la red del dispositivo a tecnologías 2G o 3G permitía recuperar temporalmente el servicio.

Colapso en la atención al cliente

La avería ha generado un problema añadido para los abonados, ya que ha inutilizado los canales telefónicos de soporte técnico. Al no funcionar el servicio de voz, los números de atención al cliente (1200 desde líneas propias y el 919 120 120 desde otros operadores) han quedado inoperativos, impidiendo la gestión de quejas por las vías tradicionales. Como alternativa, los afectados han recurrido de forma masiva a las redes sociales y al canal de asistencia de WhatsApp para intentar obtener información.

A partir de las 11:56 horas, el volumen de incidencias ha comenzado a descender de forma progresiva, lo que sugiere una recuperación gradual de la operatividad en las distintas provincias afectadas. Hasta el momento, DIGI no ha emitido un comunicado oficial detallando el origen técnico del fallo ni las causas que han provocado esta desconexión selectiva de la voz.

Ante la imposibilidad de contactar telefónicamente, la compañía ha derivado su gestión a canales digitales: