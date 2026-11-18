El emblemático presentador de Televisión Española, Jordi Hurtado, ha despejado las dudas sobre una eventual retirada profesional después de ser distinguido con la Antena de Oro 2026. Tras haber reducido su carga laboral en «Saber y ganar» al ceder la edición de fin de semana a Rodrigo Vázquez en 2025, el comunicador catalán asegura que la palabra jubilación no entra en sus planes inmediatos y reafirma su voluntad de continuar al frente del veterano concurso de La 2 mientras conserve la salud y la ilusión por su oficio.

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Reconocimiento a más de cuatro décadas de trayectoria en televisión

La longevidad en el medio televisivo representa un mérito singular dentro de un sector caracterizado por la inmediatez y los constantes cambios de programación. Jordi Hurtado acumula ya más de cuarenta años en primera línea profesional, de los cuales casi tres décadas han estado vinculadas de manera ininterrumpida a la conducción de «Saber y ganar», formato en el que cumplirá treinta años al frente en el próximo ejercicio de 2027. A pesar de emitirse en La 2 y situarse fuera de las franjas de mayor competencia por las audiencias, el concurso se ha consolidado como uno de los espacios más queridos y mejor valorados de la pequeña pantalla en España.

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Esta dilatada carrera y su sólida valoración profesional han sido reconocidas este 2026 con la concesión de la Antena de Oro, un galardón otorgado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. El presentador catalán recibió esta distinción de manos de otro rostro histórico de la televisión nacional, José Manuel Parada. Satisfecho por el premio recibido a su trayectoria, Hurtado resumió su filosofía profesional con una reflexión sobre la continuidad en el medio: «Lo importante es permanecer, que estamos, que seguimos».

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El relevo en el fin de semana y su postura firme ante la retirada

Las especulaciones en torno a una posible retirada próxima de Jordi Hurtado cobraron fuerza a raíz de la decisión anunciada por Televisión Española en 2025, momento en el que el comunicador redujo su ritmo de trabajo y dejó de presentar la edición de fin de semana de «Saber y ganar» para dar el relevo a Rodrigo Vázquez. Desde entonces, numerosos seguidores del programa se habían planteado si aquel movimiento constituía el primer paso hacia una despedida definitiva de los platós.

Sin embargo, el propio presentador ha salido al paso de estas incógnitas dejando claro que su continuidad en la televisión pública no corre peligro a corto plazo. Consultado acerca de su horizonte profesional y sobre si contempla poner fin a su etapa al frente del concurso de La 2, Hurtado se ha mostrado categórico: «Hay que seguir porque hay salud y ganas». En esta misma línea, el comunicador ha subrayado en tono distendido que la retirada no forma parte de su vocabulario actual, apostando en su lugar por una adaptación progresiva del ritmo laboral: «Para mí no existe la palabra jubilarme. Lo que hay que hacer es ir rebajando la intensidad».

El respaldo de su entorno familiar frente al desgaste de las grabaciones

El ritmo de producción que exige la emisión diaria de «Saber y ganar», sumado a los numerosos programas especiales grabados a lo largo de los años, conlleva una elevada exigencia física y horaria. El propio Jordi Hurtado reconoce que la pasión por su profesión no evita el cansancio acumulado tras largas sesiones en el estudio: «Son jornadas de muchas horas que, cuando llegas a casa, estás absolutamente destrozado».

Frente a ese desgaste derivado de la actividad televisiva, el presentador destaca el papel fundamental que desempeña su entorno familiar como principal soporte emocional y punto de equilibrio personal. «En casa solo me dan amor. (…) Siempre están al lado y además están también un poquito sufriendo», explica el comunicador al referirse a cómo viven sus allegados la exigencia de su trabajo. Para Hurtado, el ámbito doméstico representa el espacio donde recupera su faceta más cotidiana lejos de la popularidad y los focos: «Es cuando estás en casa cuando no eres el presentador, eres la persona». Con ese respaldo y manteniendo intacta su vocación, el presentador garantiza su permanencia en La 2: «Mientras tenga esas ganas y esa salud, lo que quiero es seguir en el medio, porque me gusta».