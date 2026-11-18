El 18 de noviembre de 1859 desembarcaron en Ceuta las tropas del I Cuerpo de Ejército.

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1859: El I Cuerpo del Ejército de África llega por mar a Ceuta

Al frente de las tropas se encontraba el mariscal de campo Rafael Echagüe. Su llegada supuso el inicio del despliegue terrestre de la Guerra de África.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Desembarca en Ceuta el I Cuerpo del Ejército de África», que toma como referencia «Asociación de Amigos de la Academia de Caballería · La Caballería durante la Guerra de África, 2ª parte».

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Otras efemérides del 18 de noviembre

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En 2016, la Unesco declaró a la agrupación Serenata Guayanesa Patrimonio Cultural de Venezuela.

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En 2007, Wikipedia en español publicó su artículo número 300 000.

1993: La inconstitucionalidad de la ley provoca una dimisión

José Luis Corcuera dimitió como ministro del Interior en 1993, después de que en España se declarase inconstitucional la denominada Ley de Seguridad Ciudadana.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 18 de noviembre.

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