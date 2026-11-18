El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, protagoniza este miércoles el nuevo número de la revista «Lecturas», en la que supone su primera entrevista concedida a una publicación de la prensa del corazón. A lo largo de la conversación, el dirigente socialista aborda diversas cuestiones de su esfera personal, familiar y vital, mientras que el director de la cabecera, Luis Pliego, ha dado a conocer los detalles sobre cómo se preparó y desarrolló un encuentro que no contó con preguntas vetadas y en el que su esposa estuvo presente en todo momento.

Lee tambien: Jordi Wild revela detalles de sus entrevistas a candidatos políticos

El lado más personal y familiar de Pedro Sánchez en la portada de «Lecturas»

La publicación recoge declaraciones centradas en la faceta íntima del jefe del Ejecutivo, otorgando un lugar destacado en su titular de portada a la relación que mantiene con su mujer, Begoña Gómez, bajo la frase «No imagino mi vida sin ella». Asimismo, el mandatario reflexiona sobre el impacto que el ejercicio de sus responsabilidades políticas ha tenido en su entorno más cercano, reconociendo los sacrificios asumidos en el plano doméstico: «He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas».

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

El repaso biográfico incluido en el reportaje abarca también recuerdos vinculados a su etapa de juventud y a su infancia. Entre las anécdotas relatadas figura la coincidencia con su madre en la universidad, etapa en la que ella tomó la decisión de cursar la carrera de Derecho a los 40 años después de haberlo tenido muy joven. En relación con su niñez y su evolución personal, el candidato socialista sintetiza su balance vital afirmando: «Mi yo de niño estaría orgulloso de que siga creyendo en muchas cosas que aprendí». Durante la charla, además, confiesa encontrarse actualmente «enganchado al ajedrez».

Lee tambien: David Broncano rechaza difundir los 40 minutos inéditos de la entrevista a Santiago Abascal en «La Revuelta»: «No vamos a concederles nada»

La intrahistoria de la entrevista: ausencia de vetos y desarrollo del encuentro

La notable repercusión alcanzada por esta aparición editorial ha venido acompañada de la revelación de los pormenores relativos a su gestación y puesta en escena. Ha sido el propio director de la revista «Lecturas», Luis Pliego, quien ha desvelado la intrahistoria de este trabajo periodístico durante su intervención en el espacio «La tarde se mueve».

Según ha explicado Pliego al detallar el desarrollo de la conversación mantenida por el periodista Adrián López, responsable de realizar la entrevista, el encuentro transcurrió con total apertura por parte del entrevistado. En este sentido, el director de la publicación ha subrayado que no se vetó ninguna de las preguntas planteadas por el redactor y que el presidente del Gobierno llegó a responder incluso más cuestiones de las que se habían previsto en un primer momento.

El papel de Begoña Gómez durante la sesión fotográfica del reportaje

Otro de los aspectos destacados por Luis Pliego en su relato sobre cómo se llevó a cabo el reportaje guarda relación con el apartado gráfico que acompaña al texto en el interior y en la portada de la revista. El comunicador ha revelado que, durante la planificación del encuentro, llegó a plantearse la posibilidad de que Begoña Gómez participara directamente en el posado fotográfico realizado para ilustrar la entrevista.

Aunque finalmente se descartó que apareciera en las fotografías oficiales del reportaje, el director de «Lecturas» ha confirmado que la esposa del presidente del Gobierno sí estuvo presente durante el transcurso de la sesión, permaneciendo al lado de Pedro Sánchez en todo momento mientras se completaba el trabajo editorial.