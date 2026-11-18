Enrique Lemus, uno de los fundadores de la asociación neonazi Núcleo Nacional, ha muerto este martes en un hospital de Valladolid tras sufrir un infarto hace unos días. Lemus, de alrededor de 60 años, era uno de los principales investigados en la causa contra la asociación, que fue desarticulada hace diez días en una macro operación policial.

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La operación, ordenada por una jueza de Gijón, resultó en la detención de Lemus y otros 13 integrantes del grupo. Todos ellos fueron puestos en libertad, aunque imputados por delitos de asociación ilícita y odio contra colectivos vulnerables y de ideología antagónica.

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Investigación y cierre de Núcleo Nacional

La jueza de Gijón decretó el cese total de actividades de Núcleo Nacional, así como el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid. Además, se ordenó el bloqueo del contenido digital de sus perfiles en redes sociales. La asociación, cuyo acta fundacional está fechada el 20 de abril de 2024, fue inscrita en el registro nacional de asociaciones meses después.

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Enrique Lemus figuraba como secretario en el acta fundacional y era también presidente promotor del partido Noviembre Nacional. Según el sumario policial, Lemus era considerado uno de los principales dirigentes de la asociación, formando parte de su órgano directivo conocido como La Cúpula, compuesto por siete miembros.

Detalles del caso y fallecimiento

El fallecimiento de Lemus se produce en medio de la investigación que busca desarticular las actividades de Núcleo Nacional. La operación policial que llevó a su detención y la de otros miembros del grupo se realizó el 6 de noviembre. Lemus fue ingresado en un hospital de Valladolid tras sufrir un infarto, donde finalmente falleció este martes.