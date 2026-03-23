El joven experto en meteorología advierte sobre una posible inestabilidad que pondría en riesgo los días festivos, coincidiendo con la vigilancia de la AEMET sobre la borrasca ‘Therese’

La expectación por las vacaciones de Semana Santa ha recibido un jarro de agua fría tras las últimas predicciones de Jorge Rey. El joven aficionado a la meteorología, conocido por sus pronósticos basados en métodos tradicionales, ha lanzado un mensaje que ya se ha vuelto viral: «Aún queda margen, pero el cambio está a punto de llegar». Sus palabras sugieren que la estabilidad que muchos esperaban para las próximas jornadas podría verse truncada por un giro radical en la atmósfera.

Inestabilidad en el horizonte

Según Rey, los mapas indican una novedad destacada que podría golpear con fuerza justo cuando España se prepara para sus días grandes. Aunque todavía falta una semana para el inicio oficial de las celebraciones, el experto insiste en que la inestabilidad será la tónica dominante, obligando a muchos a cambiar sus planes de última hora.

Este «giro» que menciona Jorge Rey coincide con un patrón de cambios que ya empieza a notarse en la configuración atmosférica. El frío, que parecía haber dado una tregua, podría regresar de forma inesperada, convirtiendo las jornadas festivas en una situación «complicada por momentos».

El análisis de la AEMET: borrascas y contrastes

Mientras Jorge Rey pone el foco en el medio plazo, la AEMET mantiene las alertas activadas para el inicio de esta semana debido a la influencia de la borrasca ‘Therese’. La situación actual sirve de antesala para entender el dinamismo del tiempo en estas fechas:

Canarias: Máxima precaución por precipitaciones que pueden ser fuertes o muy fuertes , acompañadas de tormentas y granizo, especialmente en las islas montañosas.

Máxima precaución por precipitaciones que pueden ser , acompañadas de tormentas y granizo, especialmente en las islas montañosas. Península: Una pequeña inestabilidad afecta al nordeste, con nieve en el Pirineo (cota 1.400-1.600 m). En el resto, predominan los cielos despejados pero con un descenso térmico en la meseta norte y Baleares.

Una pequeña inestabilidad afecta al nordeste, con nieve en el Pirineo (cota 1.400-1.600 m). En el resto, predominan los cielos despejados pero con un descenso térmico en la meseta norte y Baleares. Viento: Se esperan rachas muy fuertes de madrugada en el Ampurdán y los prelitorales de Tarragona y Castellón.

¿Semana Santa en riesgo?

La gran preocupación radica en si este tren de borrascas y aire frío logrará alcanzar el periodo del 30 de marzo al 5 de abril. Jorge Rey deja caer que las «malas noticias» podrían confirmarse pronto, alejando el escenario de sol y calor que el sector turístico y las cofradías tanto anhelan. Por ahora, el consejo del experto es claro: prepararse para lo peor y no perder de vista la evolución de los modelos en las próximas 48 horas.