El Real Madrid acecha el liderato tras su épica victoria en el derbi y se cita con el FC Barcelona en un duelo definitivo que se disputará a las 21:00 horas.

La carrera por el título de LaLiga EA Sports ha entrado en su fase más crítica. Tras un domingo frenético en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ha logrado recortar distancias con el FC Barcelona gracias a un triunfo vibrante ante el Atlético de Madrid (3-2). El doblete de Vinicius Jr. y la garra de Fede Valverde permiten al equipo de Álvaro Arbeloa situarse a solo cuatro puntos de los azulgranas, dejando el campeonato al rojo vivo.

El asalto definitivo al título

En plena resaca emocional del derbi, se ha confirmado la noticia que toda la afición esperaba: las coordenadas del enfrentamiento directo entre los dos colosos del fútbol español. El FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras el domingo de la jornada 35 en el Spotify Camp Nou.

Este encuentro se perfila como la «final» absoluta por el trofeo. Al quedar solo tres jornadas más por disputarse tras el pitido final en Barcelona, el resultado determinará si el Barça sentencia el campeonato o si el Madrid culmina una remontada histórica. Cabe recordar que el conjunto blanco cuenta con la ventaja del goal average particular tras su victoria por 2-1 en Chamartín durante la primera vuelta.

Luces y sombras: la sanción a Valverde

No todo han sido celebraciones en el seno madridista. El derbi dejó una baja sensible para los próximos compromisos: la expulsión de Fede Valverde. El uruguayo vio la roja directa tras una durísima entrada sobre Álex Baena, reabriendo un capítulo de tensión personal que ambos futbolistas arrastran desde hace temporadas.

Aunque el «Halcón» podrá estar presente en el Clásico de mayo, se perderá duelos clave de las próximas semanas, lo que obligará a Arbeloa a retocar un centro del campo que parecía haber encontrado el equilibrio con la irrupción de Thiago Pitarch.

El Barça, obligado a no fallar

Por su parte, el equipo de Hansi Flick empieza a sentir el aliento de su eterno rival. El liderato azulgrana, aunque sólido, ya no permite más tropiezos si quieren llegar al Camp Nou con una ventaja que les permita gestionar la presión. La Ciudad Condal se prepara para un duelo que promete ser uno de los más tensos y decisivos de los últimos años.