La jornada de ayer, domingo 22 de marzo de 2026, cerró la semana con un importante reparto de premios en los principales sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la ONCE. Desde el esperado bote de El Gordo de la Primitiva hasta el Sueldazo de fin de semana, miles de personas han comprobado sus boletos con la esperanza de terminar la semana con una alegría económica.

A continuación, detallamos todas las combinaciones ganadoras, números de serie y reintegros de este domingo.

1. El Gordo de la Primitiva

El sorteo estrella de los domingos ha dejado la siguiente combinación ganadora. Compruebe si sus cinco números y el número clave coinciden con los extraídos del bombo:

Combinación ganadora: 11 – 22 – 28 – 48 – 51

11 – 22 – 28 – 48 – 51 Número Clave (Reintegro): 4

2. Bonoloto

La Bonoloto puso el broche final a sus sorteos semanales con una combinación que ha destacado por la presencia de números en las decenas de los veinte y los treinta:

Combinación ganadora: 06 – 15 – 25 – 26 – 28 – 30

06 – 15 – 25 – 26 – 28 – 30 Número Complementario: 23

23 Reintegro: 01

3. Sueldazo Fin de Semana de la ONCE

El sorteo extraordinario de la ONCE ha premiado a un único cupón con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado:

Número premiado: 34337

34337 Serie: 024

4. Sorteos diarios de la ONCE: Super 11 y Triplex

Como es habitual, se celebraron las cinco extracciones diarias de estas modalidades. Estos son los resultados correspondientes al último sorteo de la noche (Sorteo 5):

Triplex (Sorteo 5): 826

826 Super 11 (Sorteo 5): 05, 10, 11, 22, 24, 25, 31, 33, 36, 39, 44, 47, 54, 63, 68, 70, 71, 74, 75, 77.

Guía para el cobro de premios y caducidad

Si su boleto ha resultado agraciado en alguno de los sorteos del domingo, es fundamental que conozca los plazos y lugares de cobro autorizados:

Premios de Loterías y Apuestas del Estado (El Gordo y Bonoloto): Los premios menores de 2.000 euros se cobran en cualquier administración de loterías. Para premios superiores, debe acudir a las entidades bancarias colaboradoras (BBVA o CaixaBank). El plazo de caducidad es de 90 días naturales (3 meses). Premios de la ONCE (Sueldazo, Super 11 y Triplex): Los importes menores pueden hacerse efectivos en puntos de venta oficiales. Los premios mayores deben gestionarse en centros operativos de la ONCE o entidades bancarias autorizadas. Recuerde que el plazo de caducidad es más corto: solo dispone de 30 días naturales. Estado del boleto: Asegúrese de conservar su resguardo o décimo en perfecto estado, ya que es el único documento legal válido para reclamar su premio.

Nota informativa: Este artículo se redacta con fines meramente informativos. La única lista oficial y vinculante es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la ONCE tras la validación de sus respectivos escrutinios.