El Sueldazo reparte un premio de 5.000€ al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Consulte a continuación los números premiados en ambos sorteos de hoy.

Resultados del Sorteo del Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo es un sorteo especial que se celebra los fines de semana. Otorga un gran premio principal y cuatro premios adicionales con sueldo.

Categoría Número Premiado Serie Primer Premio (Sueldazo) 80523 031 Primer Premio Adicional 21290 027 Segundo Premio Adicional 45631 030 Tercer Premio Adicional 50644 025 Cuarto Premio Adicional 46233 017

Premio principal: El número 80523 de la serie 031 gana 5.000€ al mes durante 20 años, más 300.000€ al contado. Los cuatro premios adicionales ganan 2.000€ al mes durante 10 años.

Resultado del Sorteo Super ONCE

El Super Once se celebra todos los días de la semana. La combinación ganadora de hoy, domingo 7 de diciembre, está compuesta por 20 números.

Combinación Ganadora del Super ONCE:

06, 07, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 41, 42, 50, 52, 53, 54, 64, 73, 75 y 81