El Sueldazo reparte un premio de 5.000€ al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Consulte a continuación los números premiados en ambos sorteos de hoy.
Resultados del Sorteo del Sueldazo de la ONCE
El Sueldazo es un sorteo especial que se celebra los fines de semana. Otorga un gran premio principal y cuatro premios adicionales con sueldo.
|Categoría
|Número Premiado
|Serie
|Primer Premio (Sueldazo)
|80523
|031
|Primer Premio Adicional
|21290
|027
|Segundo Premio Adicional
|45631
|030
|Tercer Premio Adicional
|50644
|025
|Cuarto Premio Adicional
|46233
|017
Premio principal: El número 80523 de la serie 031 gana 5.000€ al mes durante 20 años, más 300.000€ al contado. Los cuatro premios adicionales ganan 2.000€ al mes durante 10 años.
Resultado del Sorteo Super ONCE
El Super Once se celebra todos los días de la semana. La combinación ganadora de hoy, domingo 7 de diciembre, está compuesta por 20 números.
Combinación Ganadora del Super ONCE:
06, 07, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 41, 42, 50, 52, 53, 54, 64, 73, 75 y 81
Aviso Importante: El presente medio no se responsabiliza de los errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida para la comprobación de los resultados es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado o la ONCE.