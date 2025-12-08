Los números ganadores de la Bonoloto ya están disponibles. Consulte la combinación, el complementario y el reintegro de la fecha indicada.

Resultado del Sorteo de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto celebrado el domingo 7 de diciembre de 2025, ha dado la siguiente combinación ganadora:

Números Ganadores: 12, 14, 20, 41, 42 y 48

12, 14, 20, 41, 42 y 48 Número Complementario: 32

32 Reintegro: 7

Información del Sorteo

La Bonoloto es uno de los juegos de azar más populares en España, regulado por Loterías y Apuestas del Estado. El juego consiste en elegir 6 números de una tabla del 1 al 49. Se puede jugar con apuesta simple (máximo 8 apuestas por boleto) o con apuesta múltiple (hasta un máximo de 11 números).

El 55% de la recaudación del sorteo se destina a premios.