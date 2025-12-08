Los números ganadores de la Bonoloto ya están disponibles. Consulte la combinación, el complementario y el reintegro de la fecha indicada.
Resultado del Sorteo de la Bonoloto
El sorteo de la Bonoloto celebrado el domingo 7 de diciembre de 2025, ha dado la siguiente combinación ganadora:
- Números Ganadores: 12, 14, 20, 41, 42 y 48
- Número Complementario: 32
- Reintegro: 7
Información del Sorteo
La Bonoloto es uno de los juegos de azar más populares en España, regulado por Loterías y Apuestas del Estado. El juego consiste en elegir 6 números de una tabla del 1 al 49. Se puede jugar con apuesta simple (máximo 8 apuestas por boleto) o con apuesta múltiple (hasta un máximo de 11 números).
El 55% de la recaudación del sorteo se destina a premios.
Aviso Importante: El presente medio no se responsabiliza de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida para la comprobación de los resultados es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.