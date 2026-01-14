El Albacete ha anunciado este martes su primer fichaje del mercado invernal, justo antes de enfrentarse al Real Madrid en la Copa del Rey. Se trata del delantero ghanés Samuel Obeng Gyabaa, quien llega procedente de la AD Ceuta para lo que resta de la temporada 2025-26 y un año más, hasta junio de 2027.

Obeng, nacido en Nsapor (Ghana) el 15 de mayo de 1997, cuenta con una amplia experiencia en LaLiga Hypermotion y la Segunda División española, con más de 170 partidos disputados. Su trayectoria incluye etapas en las categorías formativas del Getafe CF, pasos por equipos senior catalanes y su debut en el fútbol profesional con el CD Calahorra en 2018. Posteriormente firmó por el Real Oviedo, donde disputó 116 encuentros y anotó 15 goles.

En enero de 2023, Obeng se incorporó a la SD Huesca, equipo con el que jugó 56 partidos y marcó 11 tantos. La temporada 2024-25 la vivió en el extranjero, jugando en el Casa Pia de Portugal y en el Wydad AC de Marruecos, antes de regresar a España con la AD Ceuta.

Con la llegada de Obeng, el Albacete refuerza su delantera con un atacante experimentado, que busca aportar gol y dinamismo al equipo manchego en lo que queda de temporada.