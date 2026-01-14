El AD Ceuta se alista para un enfrentamiento decisivo en su estadio, donde se ha consolidado como el equipo más fuerte de la categoría. La próxima cita, frente al Real Valladolid, se presenta como un reto de máxima exigencia para los ceutíes.

El equipo local ha vuelto al trabajo con la vista puesta en mantener su dominio como anfitrión. Las sesiones de entrenamiento de esta semana se centrarán en la preparación táctica y física necesaria para afrontar un duelo que promete intensidad y espectáculo.

El club ha organizado su logística para recibir al Valladolid con todas las garantías, asegurando que el estadio esté listo para un encuentro que podría marcar un antes y un después en su campaña. Los aficionados podrán acompañar a su equipo, apoyando desde las gradas en un ambiente que históricamente ha resultado decisivo para el rendimiento del AD Ceuta.

El partido se jugará el sábado a las 14:00 horas, y la plantilla local afronta la semana con concentración máxima, sabiendo que mantener la fortaleza en casa es clave para sus aspiraciones en la Segunda División.