Ya se conocen los números premiados en los sorteos de la ONCE celebrados hoy, sábado 20 de diciembre de 2025. A continuación, detallamos las combinaciones ganadoras del Sueldazo y el Super ONCE para que puedas comprobar si tu boleto ha resultado premiado.

El Sueldazo de la ONCE

El sorteo principal de este sábado ha dejado el siguiente número ganador, agraciado con 300.000 euros al contado y un «sueldazo» de 5.000 euros al mes durante 20 años:

• Número premiado: 47150

• Serie: 048

Premios adicionales (2.000€ al mes durante 10 años):

Además del premio principal, se han realizado cuatro extracciones adicionales de número y serie:

1. 23390 (Serie 038)

2. 71429 (Serie 050)

3. 55148 (Serie 008)

4. 81880 (Serie 030)

Super ONCE

En el sorteo del Super ONCE de este sábado, la combinación de 20 números ganadores (de entre los 80 disponibles) ha sido la siguiente:

6, 13, 19, 24, 28, 29, 32, 39, 40, 42, 47, 57, 58, 63, 64, 66, 72, 76, 83 y 84

Nota informativa: Se recomienda a los participantes verificar siempre sus boletos a través de los canales oficiales de la ONCE o en puntos de venta autorizados. El periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones en los datos publicados.

