A solo 24 horas de que comience el espectáculo en Rabat, la selección de Marruecos ya se encuentra concentrada para dar el pistoletazo de salida a la Copa de África de Naciones (CAN) 2025. El país vecino, que ejerce de anfitrión, afronta desde mañana y hasta el 18 de enero el reto de transformar su condición de favorito en un título continental que se le resiste desde hace décadas.

Mañana, el debut en Rabat

El equipo dirigido por Walid Regragui abrirá el Grupo A este domingo 21 de diciembre frente a Comoras. En una jornada marcada por la expectación en las calles marroquíes, los «Leones del Atlas» buscan una victoria sólida que calme los nervios del debut y marque el camino en un grupo donde también compiten Mali y Zambia.

Calendario de la fase de grupos para Marruecos:

• Domingo 21 (20:00h): Marruecos – Comoras

• Viernes 26 (13:00h): Marruecos – Mali

• Lunes 29 (18:30h): Zambia – Marruecos

Brahim Díaz y Hakimi, las estrellas bajo el foco

La convocatoria de 26 jugadores confirmada por Regragui mezcla la experiencia mundialista con el talento joven de élite. Brahim Díaz, el mediapunta del Real Madrid, es la gran atracción de este torneo tras su decisión de representar a la selección marroquí. Junto a él, figuras como Achraf Hakimi y el guardameta Bono forman la columna vertebral de un equipo diseñado para dominar a través de la posesión y la verticalidad.

Alineación probable para el estreno:

Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Salah-Eddine; Amrabat, Ounahi, El Khannouss; Brahim Díaz, En-Nesyri y Ezzalzouli.



Dónde seguir el torneo desde España y Ceuta

Dada la cercanía geográfica y los lazos culturales, el seguimiento del torneo en ciudades como Ceuta será masivo. Para quienes no se desplacen al país vecino, la plataforma Movistar Plus+ ha confirmado que emitirá todos los encuentros del campeonato en exclusiva para España. Mañana a las 20:00h, la atención futbolística se trasladará al complejo deportivo Moulay Abdellah de Rabat para un debut que promete ser histórico.