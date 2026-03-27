El técnico de Gerena se consagra como uno de los entrenadores más cotizados del fútbol español tras su brillante gestión en el conjunto caballa. Varios clubes de la categoría de plata ya sondean su cláusula para liderar sus proyectos en la 2026/27.

El «efecto José Juan Romero» ha traspasado las fronteras del Alfonso Murube. Tras consolidar a la AD Ceuta como uno de los equipos más atractivos visualmente y competitivos, el preparador sevillano se ha convertido en el objeto de deseo de varios directores deportivos de la Segunda División. El técnico ya tiene un «precio» marcado para dar el salto al fútbol profesional.

Un estilo que enamora a la división de plata

El interés por Romero no es casualidad. Su apuesta por el fútbol de autor, basado en la salida de balón, la presión alta y el protagonismo ofensivo, ha llamado la atención de equipos que buscan un cambio de identidad:

El perfil: Se le considera un «arquitecto» capaz de revalorizar plantillas con presupuestos ajustados.

Se le considera un «arquitecto» capaz de revalorizar plantillas con presupuestos ajustados. El mercado: Clubes históricos de Segunda que han decepcionado este año ven en José Juan al líder ideal para una reconstrucción total.

La cláusula y la postura del Ceuta

Luhay Hamido, presidente de la AD Ceuta, siempre ha mantenido una relación de máxima confianza con el técnico, pero es consciente de que el mercado aprieta:

Precio de salida: Aunque no se han filtrado las cifras exactas, existe una compensación económica estipulada para que Romero pueda romper su compromiso actual si llega una oferta de una categoría superior. Fidelidad: El técnico siempre ha declarado su amor por la ciudad y el club, pero el tren del fútbol profesional (donde ya tuvo una breve experiencia) parece estar pasando con más fuerza que nunca.

El tramo final: Un escaparate de lujo

Con el equipo peleando por los puestos de privilegio, cada partido de la AD Ceuta es ahora un examen para su entrenador. Si logra culminar la gesta de la permanencia, su valor se multiplicaría, pero si se queda a las puertas, los equipos de Segunda están listos para presentar sus ofertas este mismo verano.

En el Murube existe una mezcla de orgullo y temor: orgullo por ver a su líder reconocido a nivel nacional, y temor por perder a la pieza maestra de un proyecto que ha devuelto la ilusión a la ciudad autónoma.