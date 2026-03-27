A pesar del regreso de Rodri Hernández al máximo nivel tras su grave lesión de rodilla y su vuelta a la Selección, el club de Chamartín mantiene su hoja de ruta actual. La dirección deportiva prioriza la progresión de sus jóvenes perfiles y descarta una operación de tales dimensiones.

El mercado de fichajes de verano de 2026 empieza a calentar motores, y uno de los nombres que más ruido genera en el entorno de la Selección española es el de Rodrigo Hernández. Sin embargo, según informa Diario AS, el Real Madrid ha sido tajante: no hay sitio, ni intención, de abrir la puerta al mediocentro del Manchester City en estos momentos.

El regreso del «ancla» tras el calvario

La situación de Rodrigo es una de las grandes noticias del fútbol europeo en este inicio de 2026. Tras año y medio de baja debido a una rotura de ligamentos en su rodilla derecha, el madrileño ha certificado su regreso a la élite:

Vuelta con la Roja: Luis de la Fuente lo ha incluido en la convocatoria actual, donde ya pelea por la titularidad con Zubimendi de cara al Mundial del próximo verano.

Luis de la Fuente lo ha incluido en la convocatoria actual, donde ya pelea por la titularidad con de cara al Mundial del próximo verano. Estado físico: Su rodilla ha respondido con garantías, demostrando que vuelve a ser ese jugador diferencial capaz de dominar el centro del campo.

Las razones del «No» del Real Madrid

Pese a ser uno de los mejores del mundo en su puesto, el Real Madrid no contempla su incorporación por varios factores estratégicos:

Overbooking en la medular: El club blanco considera que la posición está más que cubierta con la jerarquía de los actuales efectivos y la progresión de sus jóvenes talentos. Hoja de ruta clara: La dirección deportiva prefiere invertir sus esfuerzos y recursos en otras demarcaciones que considera más prioritarias para reforzar la plantilla de la temporada 2026/27. Coste de la operación: Sacar a Rodri del equipo de Pep Guardiola, incluso tras una lesión larga, supondría una inversión económica que no encaja en los planes financieros actuales del Bernabéu.

El Mundial en el horizonte

Mientras los rumores de mercado se disipan, el foco de Rodrigo está puesto exclusivamente en el césped. Su objetivo inmediato es recuperar el mando del centro del campo de la Selección para llegar en plenitud de condiciones a la cita mundialista, independientemente de que su futuro siga ligado a Manchester.