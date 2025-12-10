El Juzgado de Menores número 1 de Badajoz ha condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado a dos menores responsables del asesinato de una educadora social en un piso tutelado de la capital pacense el pasado 9 de marzo. La sentencia también incluye tres años de libertad vigilada y una indemnización solidaria de más de 620.000 euros a los familiares de la víctima, a cargo de los condenados y de la Junta de Extremadura.

Además, una tercera menor fue condenada a cinco años de internamiento y otros tres años de libertad vigilada por su papel como cómplice en los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada. La jueza también impuso penas adicionales a uno de los menores por conducción sin permiso y daños.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 9 de marzo, y el cuerpo de la educadora social fue encontrado por la Policía en la madrugada del 10 de marzo en la urbanización Guadiana. La sentencia ha sido notificada a las partes, aunque aún puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

Durante el juicio, compañeros de la víctima y miembros de distintos colegios profesionales de la región se concentraron frente a los juzgados para expresar su apoyo a la familia de la educadora social, respaldados por sindicatos locales.