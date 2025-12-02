Junts per Catalunya ha mostrado su desconfianza ante la reciente declaración de intenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para recomponer la relación con la formación independentista y con Carles Puigdemont. Según fuentes de la dirección del partido consultadas por Efe, Junts no considera creíble el “giro de 180 grados” anunciado por el Ejecutivo y reclama que se concreten todos los compromisos que siguen pendientes.

El secretario general del partido, Jordi Turull, ha reiterado que la formación no se conformará con palabras ni gestos, sino con la aplicación efectiva de las medidas acordadas durante la investidura de 2023, varias de las cuales —según Sánchez— han sufrido “incumplimientos y retrasos”.

En un intento por acercar posiciones, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley que incluye algunas de las demandas pactadas con Junts, como la flexibilización de las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos y entes locales, así como medidas destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas.

Durante una entrevista en Rac1, el presidente del Gobierno reconoció dichas demoras y defendió su voluntad de retomar el entendimiento con la formación catalana. En la misma intervención, Sánchez se refirió al exministro José Luis Ábalos, quien ingresó recientemente en prisión preventiva, asegurando que existía una “confianza política” entre ambos, pero que, en el plano personal, era “un gran desconocido” y que ignoraba sus “facetas personales”.

Las declaraciones del presidente han provocado la reacción del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha ironizado sobre el distanciamiento alegado por Sánchez: “Decir que no conoce a Ábalos o a Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado”.

Mientras tanto, Junts mantiene una postura de cautela y espera que el Ejecutivo convierta sus anuncios en hechos concretos antes de recuperar la confianza en la relación política con el Gobierno central.